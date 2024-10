gospodarstvo

V zdraviliščih zadovoljni z zasedenostjo med jesenskimi počitnicami

25.10.2024 | 09:30 | STA

V zdraviliščih so zadovoljni z zasedenostjo med jesenskimi šolskimi počitnicami, ki bodo prihodnji teden. V nekaterih bodo imeli letos celo več gostov kot v istem času lani. Večina gostov prihaja za nekaj dni, prevladujejo pa večinoma družine. Poleg domačih pričakujejo tudi precej tujih gostov, predvsem iz sosednjih držav.

Balnea Dolenjske Toplice

V Termah Čatež bodo imeli poleg slovenskih gostov predvsem v drugi polovici prihodnjega tedna tudi veliko število gostov iz bližnjih držav, kot so Italija, Hrvaška, Avstrija in Srbija. Rezervacije sicer prejemajo še vedno in v zadnjem hipu.

Hoteli Term Krka v Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah in Strunjanu so za zadnji oktobrski in prvi novembrski konec tedna že skoraj polno zasedeni, nekaj prostih sob imajo še med 28. in 30. oktobrom. Zasedenost njihovih nastanitvenih zmogljivosti je v vseh treh zdraviliških enotah boljša kot prejšnje leto, so sporočili.

Dodali so, da bodo gosti prišli večinoma iz Slovenije. V Talasu Strunjan jim bodo delali družbo gostje iz Avstrije, Finske, Bosne in Hercegovine, Nemčije in Italije, v Termah Šmarješke Toplice gostje iz Italije, Nizozemske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Avstrije, v Termah Dolenjske Toplice pa predvsem iz Italije, nekaj tudi iz Češke, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

‹ nazaj