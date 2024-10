kronika

Požar na Lobetovi - 20 tisočakov škode; zaščitili tri žrtve družinskega nasilja

25.10.2024 | 12:00 | M. K.

O sinočnjem požaru stanovanjske hiše na Lobetovi ulici v Novem mestu smo že poročali. Na Policijski upravi Novo mesto pojasnjujejo, da so ogenj, ki je zajel streho in zgornji del nenaseljene hiše, gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 20.000 evrov škode. Policisti in kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, še dodajajo na PU.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Izsilil prednost

Včeraj okoli 7.30 se je (tudi o tem smo že poročali) zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Šmarjeških Toplicah. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 71-letni voznik, ki je zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v avtomobil 35-letne voznice. Lažje poškodovano voznico in prav tako lažje poškodovano potnico v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Družinsko nasilje: zaščitili žrtve in nasilnežem prepovedali približevanje

Policisti PP Novo mesto so posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu. 33-letni nasilnež je bil fizično in psihično nailen dod zakonske partnerke. Izrekli so mu prepoved približevanja, da ne bi ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 33-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zaradi nasilja v družini so dvakrat posredovali tudi trebanjski policisti. 49-letnemu moškemu, ki je izvajal fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerko, so izrekli ukrep prepovedi približevanja. Nasilnež se ne sme približati žrtvi in otrokom, saj je nasilje nad partnerko izvajal v prisotnosti otrok. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o nasilju v družini v zasebnem prostoru v okolici Trebnjega, kjer je pijan nasilnež napadel partnerko, jo večkrat udaril in poškodoval ter razbijal inventar. Zaščitili so žrtev in nasilnežu prepovedali približevanje. Preiskovalni sodnik bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper nasilnega 50-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko.

Vlom

Na parkirnem prostoru v Dolenjskih Toplicah je nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel denar in plačilne kartice.

Prijeli tihotapko in ilegalne migrante

Včeraj nekaj po 18. uri so policisti na območju Župelevca ustavili voznico osebnega avtomobila Opel zafira. 54-letna državljanka Ukrajine in Madžarske je prevažala štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapki so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rakovec, Vrhje, Podvinje, Podgračeno, Loče) včeraj prijeli 55 državljanov Sirije, 16 Afganistana, 14 Egipta, 11 Maroka, osem Bangladeša, šest Pakistana, štiri državljane Nepala, Iraka in Turčije, tri državljane Gane, Palestine in Indije, dva državljana Libanona in Rusije, državljana Kitajske, Mjanmara in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Libanona.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 228 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

