Gorela hiša na Lobetovi; ob tirih na Ljubljanski našli poškodovano osebo

25.10.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.00 je v Lobetovi ulici v Novem mestu gorela stanovanjska hiša velikosti okoli 8 x 6 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu in Smolenja vas so požar omejili in pogasili, prezračili prostore ter jih pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je uničil mansardno stanovanje in del ostrešja. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec elektra.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Šentjernej)

Tehnična in druga pomoč



Davi ob 4.00 so pri Ljubljanski cesti v Novem mestu ob železniških tirih našli poškodovano osebo. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili prisotni policisti.

Jutranja prometna nesreča

Včeraj ob 7.47 sta na cesti v Šmarjeških Toplicah, trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč ponesrečenima do prihoda reševalcev in pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Odpirali vrata gostilne

Ob 12.48 je na Cesti krških žrtev v Krškem gasilec PGE Krško s tehničnim posegom odprl vrata na gostinskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, Proti Črnomlju;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE, izvod Nova cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obveščae, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1. HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRVAŠKI BROD 1990.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK, izvod 2. STARI LIPNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vinji vrh, nizkonapetostno omrežje – Vinji vrh;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Tržišče peskokop, nizkonapetostno omrežje – Valant.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Mladje med 8:15 in 13:00 uro; področje nadzorništva Mokronog na območju TP Vinji vrh, nizkonapetostno omrežje – Vinji vrh med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Tržišče peskokop, nizkonapetostno omrežje – Valant med 12:00 in 14:30 uro; področje nadzorništva Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Birna vas, nizkonapetostno omrežje – Koludrje med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Drožanska, nizkonapetostno omrežje – Smer igrišče med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Breg Dobje med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Florjanski graben, nizkonapetostno omrežje – Vavtar na hribu med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Brezovo Bukovje, nizkonapetostno omrežje – Brezovo med 9:00 in 14:00 uro; področje nadzorništva Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Ravne Zdole, Graben, Osredek, Brezje Anže, Rušno, Rakonce, Križe, Raztez vas, Pečice, Kostanjek, Ravne prekotna, Preska, Šapole, Graben Ašič, Raztez in Anže Šalamon med 7:45 in 13:00 uro.

