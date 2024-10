bela krajina

FOTO: 80 let Gimnazije Črnomelj

25.10.2024 | 08:00 | M. Glavonjić

Črnomelj - Ob 80-letnici Gimnazije Črnomelj je sinoči v šolski športni dvorani potekala osrednja slovesnost, ki se je je poleg številnih uglednih gostov udeležila tudi predsednica države dr. Nataša Pirc Musar. V prepletu kulturnega programa, ki so ga pripravili dijaki in učitelji gimnazije, so nastopili Tamburaški orkester Dobreč s pevko, dijakinjo Tino Pezdirec, in člani Folklorne skupine Dragatuš. Govorci so med drugim poudarili pomen preoblikovanja meščanske šole v realno gimnazijo. Stavbo učenosti danes obiskuje 101 dijak gimnazije, skupaj na SŠ Črnomelj pa 202, ki prihajajo iz krajev od semiških goric in metliških vinogradov do Župančičeve Vinice in mejne reke Kolpe.

Predsednica v črnomaljskem kolu

POMANJKANJE UČITELJEV NEKDAJ IN DANES

Gimnazija v Črnomlju je bila ustanovljena v času, ko so kmečki ljudje v Beli krajini živeli v preprostih in skromnih razmerah, vendar srčno hrepeneli po boljšem življenju svojih otrok, je spomnila ravnateljica Darja Bremec. Dodala je, da je šola skozi desetletja doživljala vzpone in padce, a "Belokranjci se nikoli nismo dali. In se ne bomo." Ko se ozremo na začetek gimnazije, opazimo, da se nekatere stvari pravzaprav niso spremenile. Že ob ustanovitvi se je šola soočala s pomanjkanjem učiteljev, saj so ti pogosto odhajali v večja mesta, s podobnimi izzivi pa se soočamo še danes. Tako tedaj kot danes se izobraževalni sistem srečuje z izzivi, kot sta privabljanje kakovostnega kadra in zagotavljanje ustreznih pogojev za poučevanje.

Srednja šola Črnomelj in z njo gimnazija sta več kot le kraja pridobivanja znanja, je poudaril župan Andrej Kavšek: "Sta prostor, kjer se kalijo prijateljstva, kjer se vzgajajo vrednote in kjer se sanje spreminjajo v cilje. Mladim omogočate, da pridobijo konkurenčna znanja, pomembna za razvoj regije."

TEMELJI V ČRNOMLJU

Ni skrival ponosa, ki ga nosi v srcu sleherni Črnomeljčan. Ustanovitev gimnazije na osvobojenem ozemlju namreč ni bil osamljen primer tistega časa. Poleg gimnazije so bili v Črnomlju ustanovljeni še prva lekarna, radio, veterinarska ambulanta, tiskovna agencija, denarni zavod, meteorološki zavod, sodišče in še veliko drugega. Pred 80. leti so bili v Črnomlju tako postavljeni politični in kulturni temelji, na katerih sta se začeli razvijati nova slovenska država in družba. "Verjamem, da boste, enako kot v preteklih 80. letih, tudi v prihodnje dijakom znali posredovati nove vsebine na zanimiv način, ki jih bo pritegnil in spodbudil njihovo zanimanje za izbrano področje," je dejala predsednica države in se zahvalila belokranjskim občinam za finančno podporo Srednji šoli in gimnaziji. »Prav tako boste morali s pomočjo države poskrbeti, da se bodo mladi po študiju imeli kam vrniti, v prelepo Belo krajino,« je še dodala.

