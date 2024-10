bela krajina

Pirc Musar v Beli krajini opozorila na njeno prometno odrezanost

24.10.2024 | 17:00 | STA

Foto: Nataša Pirc Musar FB/Nebojša Tejić/STA

Črnomelj/Metlika/Semič - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob delovnem obisku v Beli krajini opozorila na prometno odrezanost omenjenega dela države s preostalo Slovenijo. Velik del težav bi rešila 3. razvojna os, katere gradnjo pa blokira ena od civilnih iniciativ. "Zato bo očitno treba spremeniti zakonodajo, ki omogoča zavlačevanje postopkov," je dejala.

Po oceni predsednice je izjemno pomembno, da so kraji, kjer se gospodarstvo razvija, urejeni tudi infrastrukturno. Ob tem je izpostavila težave črnomaljskega podjetja Adria Dom, ki ga je danes tudi obiskala. Podjetje je eden večjih zaposlovalcev v Beli krajini in ima izdelke, s katerimi ustvarja veliko dodano vrednost, "a jih po zavitih cestah težko spravi do naročnika in tako postaja nekonkurenčno", je opozorila.

Težavo bi lahko po njenih besedah rešila 3. razvojna os, ki bi morala biti prioriteta, a jo s sprožanjem upravnih sporov blokira civilna iniciativa 3ROS-jug. "Zato bo treba očitno spremeniti zakonodajo, ki na ta način omogoča zavlačevanje postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj," je dejala.

Ob obisku v Črnomlju sta z županom Andrejem Kavškom govorila tudi o tehničnem dogovoru med Hrvaško in Slovenijo, s katerim bi med drugim uredili regulacijo reke Kolpe in jezov ter popravljanje mostov. "Na slovenski strani je za to vse pripravljeno, zapleta pa se na hrvaški strani," je opozorila. Zato je Hrvaško pozvala k podpisu sporazuma, saj ta ni pomemben samo za prebivalce na slovenski strani Kolpe, ampak tudi za prebivalce na hrvaški strani, je dejala.

Sicer pa je prepričana, da ima Bela krajina s svojo lepoto ter delovnimi in prijaznimi ljudmi ogromen potencial, zato si zasluži razvoj. "Ljubljana namreč ni vse," je dejala v izjavi za medije po obisku v črnomaljskem domu starejših.

Župan Kavšek pa je izrazil upanje, da bo politika na takšen ali drugačen način našla rešitev glede tehničnega sporazuma ter da bodo tako slovenski kot hrvaški politiki naredili korak, ki bo v dobro ljudi ob meji.

Tudi on je opozoril na težave s prometno povezanostjo s preostalim delom države, pri tem pa prav tako izpostavil Adrio Dom. "V omenjenem podjetju stoji zelo velika naložba, ker je težava logistika, in tu Belokranjci znova izgubljamo", je dejal.

Predsednica republike je v okviru dvodnevnega delovnega obiska v Beli krajini dopoldne najprej obiskala občino Semič, kjer se je sestala s tamkajšnjo županjo Polono Kambič, popoldne pa se mudi v Črnomlju, kjer bo med drugim ob 18. uri slavnostna govornica na akademiji ob 80-letnici črnomaljske gimnazije. Ta je del Srednje šole Črnomelj, ki je pomembna izobraževalna ustanova v Beli krajini in poleg programa gimnazija nudi še programa strojni tehnik in oblikovalec kovin - orodjar.

V petek bo Pirc Musar obiskala še občino Metlika, kjer si bo med drugim ogledala muzej Gasilstva na Slovenskem, delovni obisk v Beli krajini pa bo sklenila z delovnim kosilom, ki ga bo gostila županja Metlike Martina Legan Janžekovič.

‹ nazaj