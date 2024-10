posavje

Deset obrazov na poti k suverenosti

24.10.2024 | 15:30 | M. L.

Brežice - Danes zvečer bosta brežiško območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in občina Brežice pripravila osrednjo posavsko proslavo v počastitev dneva suverenosti, pred tem bodo ob 16. uri pri Obelisku zmaga 1991 v Brežicah slovesno dvignili državno zastavo. Z dogodkom je vsebinsko zelo povezana knjiga Brežiški teritorialci v luči zgodovine, ki jo je napisal vojni in vojaški zgodovinar dr. Tomaž Teropšič. Knjiga je elektronska, in je izšla pred časom.

dr. Tomaž Teropšič

Dr. Teropšič je v knjigi portrete desetih pripadnikov Teritorialne obrambe v brežiški občini. Tako so v knjigi dobili mesto Silvester Jeršič, Stanislav Zlobka, Franc Kene, Jožica Stajič, Jernej Molan, Mitja Teropšič, Tomaž Teropšič, Josip Bostić, Vasilije Vasko Maraš in Robert Fink.

Teropšič, ki je zunanji sodelavec Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, Inštitut je tudi plačal del stroškov izida knjige, je že napovedal izd dveh novih elektronskih knjig z omenjeno tematiko. Tako naj bi prihodnje leto izšla njegova knjiga s portreti posavskih teritorialcev, ob 35-letnici osamosvojitvene vojne pa podobna knjiga o slovenskih teritorialcih.

»Teritorialci smo se dolga leta usposabljali za obrambo domovine, in ko je prišel čas, smo svoje poslanstvo v celoti izpolnili. Teritorialna obramba je bila ena najuspešnejših organizacij v celotni zgodovini Slovenije. In sem ponosen na to, da sem bil pripadnik teritorialne obrambe,« pravi Teropšič in dodaja, da je knjigo napisal kot darilo svojemu rojstnemu kraju, Brežicam.

»V največjem bojnem trušču, ki je bil leta 1991, je bilo pod orožjem v Posavju več kot tisoč dvesto teritorialcev. Vsi so zaslužni za zmago, kot je zaslužen celoten slovenski narod, ki nas je podpiral med vojno. Žal ne morem napisati portretov vseh teritorialcev. Zato sem se odločil, da bom izpostavil deset teritorialcev in teritorialk, ki so bili ves čas, odkar je obstajala Teritorialna obramba, izpostavljeni,« pravi dr. Tomaž Teropšič, ki prav zaradi tega »dolga« teritorialcem napoveduje omenjeni dve novi knjigi v naslednjih dveh letih.

Knjiga Brežiški teritorialci v luči zgodovine ima 125 strani in prinaša veliko fotografij.

‹ nazaj