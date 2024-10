dolenjska

Šentrupertska vodooskrba v rokah trebanjske Komunale

24.10.2024 | 15:00 | M. K.

Foto: Občina Šentrupert

Šentrupert - Župan občine Šentrupert Tomaž Ramovš in direktor Komunale Trebnje Miha Sever sta včeraj podpisala pogodbe za izvajanje del na področju vodooskrbe v občini Šentrupert, in sicer Pogodbo o sanaciji in zamenjavi hidrantov v občini Šentrupert v letu 2024, Gradbeno pogodbo o prevzemu in izvedbi vseh aktivnosti za izvedbo investicije »Vodovod Rožna dolina«, Gradbeno pogodbo o prevzemu in izvedbi vseh aktivnosti za izvedbo investicije »Vodovod Bistrica« ter Pogodbo o izvedbi črpalnih preizkusov v vrtini Kamnje.

Miha Sever in Tomaž Ramovš

Sanacijo in najbolj nujno zamenjavo hidrantov bodo opravili še letos, so sporočili s šentrupertske občine, prav tako bo še v letošnjem letu pripravljena vsa oprema, potrebna za začetek izvajanja črpalnih preizkusov - ti bodo štirje in se morajo izvajati v vseh štirih letnih časih in naj bi bili zaključeni do konca oktobra prihodnjega leta (vrednost del 26.000 evrov brez DDV). Še letos pa se bodo začele aktivnosti in postopki, potrebni za začetek izvedbe vodovodov Bistrica (vrednost 147.608 evrov brez DDV) in Rožna dolina (79.378 evrov brez DDV).

