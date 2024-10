dolenjska

Prenovljena cesta med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo

24.10.2024 | 14:00 | M. K.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas Milan Tramte in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič so včeraj s prerezom traku odprli prenovljeno cesto med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. Rekonstrukcijo cestišča in podzemne infrastrukture v vrednosti skoraj milijon evrov je v celoti financirala Mestna občina Novo mesto, so sporočili z rotovža.

Foto: MO NM

Novomeška občina je povezavo med naseljema urejala z namenom povečanja varnosti pešcev, saj so poleg rekonstrukcije ceste v dolžini 520 metrov dela obsegala še ureditev pločnika in cestne razsvetljave. Slednja je bila v okoliških ulicah v letih 2017 in 2018 v sklopu predhodnih faz projekta že dograjena in prenovljena, v zadnji fazi del pa so poleg razsvetljave uredili še komunalno kanalizacijo in vodovod, prestavili so tudi telekomunikacijske in nizkonapetostne vode.

Obnovljena cesta

Na Mesti občini Novo mesto si, kot napovedujejo, v prihodnje v sodelovanju s Slovenskimi železnicami želijo urediti še varen prehod za pešce čez železniško progo v Potočni vasi, s čimer pa bi celovito povezali tudi površine za pešce med Muhaberjem in Potočno vasjo.

