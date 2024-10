dolenjska

Kritika urejenosti šmihelskega pokopališča

24.10.2024 | 13:30

Novo mesto - Anica z Drske kar ne more verjeti, da je na oglasni deski na šmihelskem pokopališču v Novem mestu še vedno objavljena osmrtnica gospe, ki je že devet dni pokopana. »To se mi zdi nezaslišano. Poleg tega je pokopališče zelo slabo urejeno, zanemarjeno, marsikje raste plevel. Upam, do bo to novomeška komunala vsaj v teh dneh pred 1. novembrom uredila. Veliko se sprehajam po manjših pokopališčih po dolenjskem koncu, pa so vsa veliko lepše urejena kot šmihelsko,« še doda.

Šmihelsko pokopališče (Foto: hikuk.com)

Marko Žagar, vodja pogrebne in pokopališke službe na Komunali Novo mesto, je pojasnil: »Za osmrtnice v vitrinah ni določena časovna omejitev; navadno jih odstranimo v dneh po pogrebni svečanosti. Pokopališče se vzdržuje in redno ureja, veliko truda vlagamo v odstranjevanje plevela, ki pa raste včasih hitreje od pridnih rok vzdrževalcev. Na pokopališču Šmihel je bilo v zadnjem času veliko postorjenega, zabetonirane so bile glavne pohodne poti – povezovalne poti do grobov, obnovljena notranjost mrliške vežice.«

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

