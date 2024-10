kronika

FOTO: Iz avta v jarku lažje poškodovana

23.10.2024 | 11:00 | M. K.

Včeraj nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča na Lazah pri Boštanju. Policisti so ugotovili, da je 31-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v varovalno ograjo in jo prebila in z vozilom zapeljala v potok (s fotografijama smo o nesreči sinoči že poročali). Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Foto: PGD Sevnica

Prehiter na avtocesti

Okoli 15. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 50 km/h. 45-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je na avtocestnem postajališču nekdo iz rezervoarja tovornega vozila srbskih registrskih oznak iztočil okoli 400 litrov goriva.

Med 18. 10. in 21. 10. je v Krškem nekdo poskušal vlomiti v prodajalno. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

V gozdu pri kraju Izvir na območju PP Brežice je včeraj med 14.30 in 15. uro neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in poskušal vlomiti v njegov avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru v Gabrju je med 15. 30. in 17. 30 nekdo z naviranjem vrat in razbitjem stekla vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v predalu vrat izmaknil 70 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Med 18. in 19. uro je na parkirnem prostoru v Šmarjeti neznanec poskušal vlomiti v avtomobil. To mu ni uspelo, zaradi poškodbe vozila pa je nastalo za 2.000 evrov škode.

V Golobinjeku na območju PP Novo mesto je med 7. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 450 evrov škode.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Velikem Gabru je med 20.30 in 21.30 neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice, ki je je našel pod sedežem, vzel 300 evrov in bančno kartico. Lastnico je oškodoval za okoli 900 evrov.

V zadnjih dneh so policisti torej ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile, storilci so vlamljali predvsem v vozila na parkirnih prostorov priredev, izpostavljena pa so tudi vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh. V večini primerov so žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane odložili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti, bančnimi karticami s PIN kodami in denar. Storilci so vlamljali z naviranjem vrat, razbitjem stekla in na ta način povzročili tudi premoženjsko škodo na vozilih.

Občane ponovno pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, vsem svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov, opozarjajo na PU.

Prijeli tihotapce in ilegalne migrante

Včeraj okoli 10. ure so policisti na območju Bojsnega kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Renault slovenskih registrskih oznak. 41-letni državljan Srbije je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Enega tujca je prevažal v prtljažniku vozila.

Renalut Bojsno

Na območju Drnovega so izsledili tudi osebni avtomobil znamke Audi, prav tako slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 25-letni državljan Srbije, ki je tujcem nudil pomoč pri nedovoljenem prehodu. Državljanoma Srbije so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Audi Drnovo

Metliški policisti so okoli 16. ure na območju Krmačine ustavili voznika osebnega avtomobila Ford mondeo poljskih registrskih oznak. 28-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije in državljana Afganistana. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Tihotapca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Ford Čurile (Vse fotografije zaseženih avtomobilov: PU Novo mesto)

Policisti so poleg omenjenega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Jereslavec, Dobova, Kapele, Rakovec, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 16 državljanov Sirije in Turčije, 15 Afganistana, sedem Maroka, šest državljanov Nepala in Libanona, pet državljanov Egipta in Pakistana, dva iz Rusije, državljana Senegala, Gambije in Kameruna. Na območju PP Metlika (Čurile) so prijeli tri državljane Sirije in na območju PP Novo mesto (Otočec) državljana Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 83. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 329 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Na Obrežju so zasegli kombi kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

