kronika

FOTO: Avto s ceste v jarek; pred šolo v avtu zaklenjen otrok

22.10.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 10.54 je v naselju Laze pri Boštanju, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča v obcestni jarek. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, pogasili vozilo, odklopili akumulator na vozilu, postavili pivnike v bližnji potok, počistili cestišče ter nudili pomoč vlečni službi in Cestnemu podjetju. Reševalci NMP Sevnica so ponesrečenega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Fotografiji: PGD Sevnica

V avtu pred šolo zaklenjen otrok

Ob 15.47 je bil v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, na parkirišču OŠ Šmarjeta v osebnem vozilu zaklenjen otrok. Gasilci PGD Šmarjeta so s tehničnim posegom rešili otroka in ga predali staršem.

Gasilci odpirali tudi vrata stavbe

Ob 7.50 so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev, občina Krško, s tehnično intervencijo odprli vrata na poslovnem objektu.

Našel mino in bombo

Ob 9.26 je občan v naselju Hinjce, občina Sevnica, v gozdu naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so protipehotno mino nemške izdelave in ročno bombo angleške izdelave, obe ostanek iz II. svetovne vojne, odstranili in varno uničili na kraju.

‹ nazaj