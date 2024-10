šport

Po preobratu do zmage proti Iliriji

23.10.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Ljubljana - Košarkarji Krke so v 5. krogu lige OTP banka premagali Ilirijo z 81:75 (13:18, 33:40, 55:56).

* Dvorana Tivoli, gledalcev 200, sodniki: Grbić (Ljubljana), Misson (Škofja Loka), Vidaković (Ljubljana).

* Ilirija: Ferme 5 (2:2), Škorjanc 8 (2:2), Orel 7 (1:3), Tomažič 7, Mikuš 7, Jockuch 16 (4:4), Nosakhare 2, Kureš 22 (5:6), Boisa 1 (1:2).

* Krka: Mirtić 12, Bačvić 12 (3:6), Garcia 16 (5:6), Persons 20 (1:2), Jurković 11 (2:2), Cerkvenik 3 (3:4), Skeens 2, Klobučar 2, Čebašek 3 (3:4).

* Prosti meti: Ilirija 15:19, Krka 17:24.

* Met za tri točke: Ilirija 6:26 (Kureš 3, Ferme, Tomažič, Mikuš), Krka 8:25 (Garcia 3, Bačvić 3, Persons, Jurković).

* Osebne napake: Ilirija 23, Krka 20.

* Pet osebnih: Persons (39.).

Krka je dobila derbi 5. kroga lige OTP banka. V Tivoliju je bila boljša od Ilirije z 81:75.

Novomeščani so zabeležili četrto zaporedno zmago v državnem prvenstvu, drugič zapored so dobili osrednji obračun kroga - v prejšnjem so premagali Kansai Helios, Ljubljančani pa so doživeli drugi zaporedni poraz na domačem parketu.

Prvi polčas je pripadel gostiteljem, ki so imel v drugi četrtini že deset točk naskoka, v nadaljevanju pa so prevladovali gostje. Ti so prvič na tekmi povedli v 25. minuti po delnem izidu 12:0, zmago pa so si zagotovili na začetku zadnjega dela, ko so s 14:2 prišli do prednosti 69:58.

Pri Krki je z 20 točkami izstopal Tayler Anthony Persons (met 9:17, 7 podaj, 4 skoke), 16 točk je dodal Marc Garcia Antonell, v vrstah Ilirije pa sta bila najbolj učinkovita Luka Kureš z 22 točkami (met 7:11, 5 skokov) in Kur Malith Jockuch s statističnim indeksom 30 (16 točk, 9 skokov, 5 podaj).

Izjava po tekmi:



Dejan Jakara, trener Krke:

»Čestitam fantom za zmago. Naš drugi polčas je bil večinoma dober, sploh po tem, ko smo v obrambi spremenili določene stvari. Je pa res, da smo po zmagi proti SC Derbyju bili nekoliko čustveno izpraznjeni. A to se ne sme dogajati, da nasprotnik pride s toliko več želje in energije. Mogoče so si želeli tudi moji fantje in jim noge tega niso dovolile, tega ne vem. Morali bomo to analizirat. Vedno mi lovimo nasprotnika, nikoli se ne zgodi, da mi povedemo. Smo pa pokazali karakter. Ilirija je zelo kakovostna ekipa, vedo, kaj delajo, dobro so vodeni in to je za nas vseeno velika zmaga.«

Foto: KK Ilirija

Krkaši so s štirimi zmagami in porazom vodilni na lestvici Lige OTP banka, v prihodnjem krogu pa bodo v sredo, 30. 10., gostili Zlatorog iz Laškega. Pred tem jih v soboto, 26. 10., v Ligi ABA čaka gostovanje pri Partizanu v Beogradu.

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj