kronika

Prevrnjen traktor do smrti stisnil voznika; na Savi poginuli labod (foto)

23.10.2024 | 07:00 | M. K.

V Spodnjem Brezovem v občini Ivančna Gorica se je včeraj nekaj pred 13. uro v gozdu prevrnil traktor in med prevračanjem pod sabo ukleščil voznika. Po stabilizaciji traktorja na brežini so preminulega voznika izvlekli izpod vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V intervenciji so sodelovali Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljske gasilske brigade Stična, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poginuli labod

Ob 9.14 so na umetnem habitatu pri naselju Krška vas, občina Brežice, gasilci PGE Krško iz obvodnega kanala reke Save potegnili mrtvega laboda in ga predali službi NVI.

Fotografiji: PGE Krško

Goreli odpadki in les

Ob 15.46 je na Zdolski cesti, občina Krško, v naravi zagorel les in odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili. Nevarnosti za okolico ni bilo.

Še vedno sršeni

Ob 18.24 so gasilci PGD Obrežje v naselju Orešje na Bizeljskem, občina Brežice, izpod ostrešja bivalnega vikenda odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3, na izvodu RO. UL. 21 OKT.20.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bood 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Coklovca.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE 1997;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI in TP RIHPOVEC – KOVAČIČ;

- od 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIVEC;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI TREBELNEM;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gomila, nizkonapetostno omrežje Gašperšič.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli - Področje Bistrice ob Sotli med 8. in 14. uro na območju TP Orešje grad; na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice z okolico med 8. in 14. uro na območju TP Pugelj - nizkonapetostno omrežje Pošta; na nadzorništvu Krško mesto - Področje Krškega pa med 8. in 10. uro na območju TP Pionir samski dom.

‹ nazaj