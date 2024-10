bela krajina

80 let od ustanovitve Slovenskega časnikarskega društva

22.10.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Aktiv upokojenih novinarjev, ki deluje v okviru Društva novinarjev Slovenije, je ob praznovanju 80-letnice ustanovitve Slovenskega časnikarskega društva, ki se je pozneje preimenovalo v Društvo novinarjev Slovenije, in ob Letu domovine sprejel povabilo Občine Črnomelj ter skupaj z županom danes položil venec pred spominsko ploščo na črnomaljskem gradu. S tem simboličnim dejanjem so se poklonili vsem novinarskim kolegom, ki so skozi desetletja soustvarjali slovensko medijsko krajino ter prispevali k neodvisnosti in profesionalnosti novinarskega poklica, so sporočili z Občine Črnomelj.

»Spominska plošča tukaj ni le obeležje novinarstva, temveč tudi simbol svobode in neodvisnosti, za katero so se borili naši predniki. Novinarji so bili ključni pri oblikovanju slovenske identitete in so s svojim delom prispevali k izgradnji demokratične družbe,« je ob položitvi venca dejal župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Črnomelj je bil pred 80 leti, na osvobojenem ozemlju, zibelka temeljev slovenske državnosti. Tisk je bil ključen del takratnega boja za svobodo, saj je 19 novinarjev na občnem zboru potrdilo ustanovitev Slovenskega časnikarskega društva, edinega poklicnega združenja novinarjev, ki je nastalo v času narodno-osvobodilnega boja v Jugoslaviji.

‹ nazaj