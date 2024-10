družabno

Tanja z jagodno pito

22.10.2024 | 20:00 | Foto: Lidija Markelj

Novinarji po službeni dolžnosti spremljamo marsikateri zanimiv dogodek. Včasih nam je celo žal, da na njem ne moremo sodelovati. Največkrat se vzrok skriva v preobremenjenosti in pomanjkanju časa. A Tanja Jakše Gazvoda iz Šentjerneja, novinarka Slovenskih novic, ki je vrsto let delala tudi na Dolenjskem listu, si je ob lanskem poročanju o razstavi pit iz krhkega testa v Šmarjeti zadala izziv, da prihodnje leto sodeluje. Spekla je jagodno pito in osvojila zlato priznanje. Tanja je tudi sicer odlična gospodinja in mama treh otrok, ki obožujejo njene pite. Odkar je prvič pokusila jagodno pito iz novomeškega sladkega butika Pie shop, pravi, da jih obožuje, in tudi kadar jih sama peče, se skuša temu čudovitemu okusu čim bolj približati. »Ker vaja dela mojstra, je moja pita zdaj res božanska. Se je pa žal velikokrat potrdilo, da kadar pečeš za druge, bo šlo zagotovo kaj narobe. A tokrat je šlo vse kot po maslu, saj mi je zmanjkala le ena točka do popolnosti,« nam je zaupala neutrudna novinarka, ki si je za prihodnje leto že zadala nov izziv. V Šmarjeti bo sodelovala s slano pito, čeprav takih še nikoli ni delala. Prepričani smo, da ji bo uspelo.

