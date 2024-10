gospodarstvo

140.000 evrov neposrednih spodbud podjetništvu

22.10.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - V prostorih Mladinskega centra Brežice so se včeraj zbrali podjetnice in podjetniki na javni predstavitvi rezultatov razpisa za pospeševanja razvoja podjetništva v občini v 2024. Župan Ivan Molan je uspešnim prijaviteljem izročil podpisane pogodbe o sofinanciranju treh različnih namenov - sofinanciranje začetnih naložb, predstavitev na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter najemnin v starem mestnem jedru. Na razpisu je bilo uspešnih 60 popolnih vlog.

Župan s podjetniki

Zasebni sektor je pomemben zaposlovalec v občini

Ivan Molan je, kot so sporočili iz občine, v nagovoru zbranim poudaril pomen stabilnega gospodarstva za razvoj celotne občine. Kot je dejal, v občini deluje skoraj 2.000 različnih poslovnih subjektov, kar glede na število prebivalcev predstavlja okoli 10% tistih, ki so podjetniki. Kar kaže na podjetniško žilico v občini, je pripomnil župan. Zasebni sektor je pomemben zaposlovalec v občini Brežice, saj zaposluje 71,6% vseh zaposlenih.

Naloga občina je, da pripravlja strateške načrte na lokalni, regijski in državni ravni, saj so ti osnova za uspešno kandidiranje podjetij na javnih razpisih za državna in evropska sredstva. Obmejno področje, v katerem leži brežiška občina, je zanimivo za gospodarske investicije tudi iz vidika višjega sofinanciranja (do 65 % upravičenih stroškov). Nekatera podjetja v občini so ravno v tem času prejela sredstva za sofinanciranje investicij.

Pomembno pri razvoju podjetništva je zagotovo ustrezno prostorsko načrtovanje, Občina Brežice se je, kot so zapisali v občinskem sporočilu za javnost, v zadnjih 20 letih močno trudila za omogočanje širitev dejavnosti in razvojnih pobud na področju podjetništva, turizma, kmetijstva in stanovanjskih gradenj ob upoštevanju varovanja okolja in zaščite kmetijskih zemljišč.

Poleg javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice, ki je namenjen predvsem manjšim podjetjem in podjetnikom na začetku poslovne poti, opremljanja obrtnih con in njihovih širitev, občina preko Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice oz. Podjetniškega centra izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja in promocijske aktivnosti v sklopu podjetniških priložnosti. Letos je pod okriljem zavoda potekal tudi uspešen karierni sejem, kjer so se predstavljala podjetja, sejem je obiskalo preko 600 mladih.

Rezultati javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2024

Podatke o rezultatih razpisa je predstavil namestnik vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič. Sredstva razpisa so namenjena za sofinanciranja začetnih naložb, predstavitev na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter najemnin v starem mestnem jedru. Pri namenu sofinanciranje začetnih naložb je bil najvišji znesek dodeljene pomoči 4.640 evrov. Skupna vrednost prijavljenih investicij je znašala 2,2 milijone evrov (z ddv). Upravičenih stroškov je bilo za 1,2 milijona evrov.

Investicije so se nanašale na naslednje dejavnosti: gradbeništvo (bagerji, tovornjaki, kombinirke), turizem, tiskarstvo in gostinstvo. V občini Brežice je razvito podjetništvo na zelo različnih področjih od drobne obrti, uslužnostnih dejavnosti, turizma, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, obdelave kovin, energetike in še mnogo drugih.

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so podjetniki in podjetnice prejeli pogodbe za sofinanciranje spodbud v podjetništvu, nato je sledilo neformalno druženje, so sporočili iz Občine Brežice. Za dinamičen začetek prireditve sta poskrbeli plesalki Plesnega društva Imani, Julija Pavlič in Larisa Putrih Šetinc, ki sta v tem mesecu na svetovnem prvenstvu osvojili izjemno 8. mesto v kategoriji hip hop mlajši mladinci. Dekleti trenirata pod vodstvom trenerke Tjaše Oštir.

Zvočni zapisi Župan o podjetništvu v občini 2024 Župan o podjetništvu v občini 2024

‹ nazaj