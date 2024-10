gospodarstvo

Karierni sejem 2024 pritegnil več kot 600 mladih

18.10.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je včeraj tretje leto zapored organiziral Karierni sejem. Dogodka se je udeležilo rekordno število obiskovalcev, več kot 600 mladih, ki so imeli priložnost spoznati različne poklice, izobraževalne ustanove in uspešne lokalne delodajalce, so sporočili organizatorji.

Sejem je mladim ponudil vpogled v karierne in izobraževalne možnosti, ki jih imajo na voljo v Posavju, ter jim pomagal pri odločitvah glede njihove prihodnosti. Na stojnicah so izobraževalne in javne ustanove ter podjetja predstavljali svoje programe, poklice, dobre prakse in karierne priložnosti.

Na stojnicah so se mladim predstavili: Šolski center Krško – Sevnica, SIC Višja strokovna šola Brežice, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, Narayan d.o.o., Posavc d.o.o., Knjižnica Brežice, Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Sevnica, Tips d.o.o., Karierni center Univerze v Mariboru, Numip d.o.o., Q Techna d.o.o., Zdravstveni dom Brežice, Metalna Senovo d.o.o., RRA Posavje, Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Terme Čatež d.d., Ino Brežice d.o.o., Tpv Automotive d.o.o., I.H.S. d.o.o., Ljudska univerza Krško, Policijska postaja Brežice, Krka d.d., Willy Stadler d.o.o., Posavski muzej Brežice in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Vzporedno s sejmom so potekale tudi različne delavnice za mlade na temo izzivov in priložnosti pri izbiri poklica, kako z napakami na poti do ciljev, ter kako svoje poklicno potovanje spremeniti v poklicanost. Predstavili so se jim tudi mladi lokalni podjetniki, ki so skozi svoje zgodbe in izkušnje mladim pokazali, da je mogoče slediti sanjam in uspešno razvijati kariero v lokalnem okolju, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Dopoldanske delavnice so izvajali Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zvezde, Socialna akademija ter mladi podjetniki – Kaja Omerzo, Jani Leskovec in Katja Čelič, ki so mlade navdihovali s svojimi poklicnimi zgodbami.

V popoldanskem delu je bila za podjetnike in predstavnike podjetij organizirana delavnica Uroša Ferlina na temo Hekanje časa za učinkovito delo in posel, na kateri so udeleženci pridobivali znanje za učinkovito upravljanje časa. Druženje so zaključili v sproščenem vzdušju poslovnega mreženja, so še zapisali v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in dodali, da je dogodek pokazal, da ima Posavje veliko priložnosti za mlade, ki želijo svojo izobraževalno in karierno pot uresničevati v domačem okolju.

