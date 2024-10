kronika

Mopedist zadrogiran; migranti na podvozju

22.10.2024 | 10:40 | M. K.

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 16. uri na Topliški cesti zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika mopeda. Med postopkom so 43-letnemu vozniku odredili hitri test na prepovedane droge, ki je prisotnost opiatov potrdil. Kršitelju so odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Prehiter na avtocesti

Nekaj pred 18. uro so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 50 km/h. 55-letnemu državljanu Nemčije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu je nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost ni uspel priti, z vlomom pa je povzročil za 400 evrov škode.

V Dolenjih Raduljah je v zadnjem mesecu nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V gozdu pri naselju Globočice je včeraj popoldne nekdo vlomil v parkiran avtomobil in iz predala izmaknil denarnico z dokumenti in gotovino. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.200 evrov.

Okoli 21. ure je na Volčičevi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v poslovne prostore v stanovanjski hiši. Policisti so opravili ogled in še iščejo storilca.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je med 13. in 21. uro nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. To mu sicer ni uspelo, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Skrivali so se na podvozju

V minuliu noči je na mejni prehod Metlika pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so opravili pregled vozila in na podvozju polpriklopnika odkrili tri državljane Alžirije in državljana Palestine, ki so se na ta način poskušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Vozniku so zaradi kršitve določil Zakona o tujcih izrekli globo.

Policisti so poelg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Jereslavec, Dobova, Prilipe, Ribnica, Perišče, Globoko, Kapele, Mali Obrež, Stara vas, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 19 državljanov Egipta, 14 Sirije, devet državljanov Maroka, Bangladeša in Afganistana, osem državljanov Indije, šest Pakistana, štiri državljane Turčije in Rusije, dva državljana Kitajske in po enega državljana Irana, Šrilanke, Libije in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli dva državljana Afganistana in na območju PP Sevnica (Sevnica) državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 274 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih sta se udeleženca lažje poškodovala, in 13 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

