Beseda lahko poboža, prizadene …

22.10.2024 | 09:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Mirna Peč - Poezija je med mladimi živa in še ne bo utonila v pozabo. Tako je moč reči po odzivu na 11. literarni natečaj za osnovnošolce Pavčkove vitice, ki so ga na mirnopeški osnovni šoli osnovali in poimenovali po rojaku Tonetu Pavčku (1928–2011), priznanem in priljubljenem slovenskem pesniku.

Nagrajeni mladi pesniki (ki so prišli na podelitev) ter člani strokovne ocenjevalne komisije ter ravnateljica šole.

Letos je namreč sodelovalo izjemno veliko mladih pesnikov – preko 480 učencev iz 83 osnovnih šol, še zdaleč ne le z dolenjskega konca, ampak iz vse Slovenije.

Tokrat je bila mladim navdih za pesniško ustvarjanje Pavčkova pesem Beseda. Gre za eno najpreprostejših enot našega izražanja, a hkrati neizmerno močno. Kot razkriva Pavček, beseda ni le niz črk, ni zgolj sredstvo za izražanje misli, temveč orodje, ki lahko gradi ali podira, ustvarja ali uničuje. Zato moramo z njo ravnati skrbno in premišljeno.

Člani strokovne ocenjevalne komisije: Klavdija Kotar, Milan Markelj in Mojca Žefran.

Moč besed so raziskovali mladi pesniki, ki so ustvarjali na predpisano temo, zanjo pa so jih na šolah pripravljali mentorji. Da je priprava še kako pomembna, so poudarili vsi trije člani strokovne ocenjevalne komisije, ki so imeli veliko dela in so se neizmerno razveselili tolikšnega ustvarjalnega navdiha mladih piscev, kar je tudi cilj tega razpisa: prof. slovenščine na mirnopeški šoli Mojca Žefran, pesnica in vodja novomeške izpostave Sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar ter Milan Markelj, pesnik, pisatelj in urednik.

Kdo so nagrajenci?

Nagrajene pesmi so brali mirnopeški osnovnošolci.

Pri izbiranju najboljših pesmi so upoštevali izvirnost, pristnost, jezikovno bogatost, slogovno in oblikovno dodelanost ter metaforičnost.

V prvem triletju so izbrali naslednje nagrajence: Jana in Luko Berlaka z OŠ Breg (mentorica Ivanka Vidovič), Nadijo Ljubijankić z OŠ Bršljin (mentorica Saša Brudar) in Tobija Čuleta z OŠ Draga Kobala Maribor (Renata Časar). Nagrajenci drugega triletja so: Mia Korene z OŠ Blanca (Majda Stopar), Flora Zeletel z OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert (Janja Jerovšek) in Maksimilijan Delost z OŠ Toneta Tomšiča Knežak (Nataša Frank). Nagrajenci v tretjem triletju so: Martina Lesjak z OŠ Črna na Koroškem (Terezija Napečnik), Eva Tepeh z OŠ Duplek (Andrejka Švegl) in Hana Vaupotič z OŠ Hajdina (Irena Vesenjak).

Zapel je šolski otroški pevski zbor.

Napotki za pisanje

Člani komisije so mladim podali nekaj napotkov za pisanje, dotaknili so se pomanjkljivosti, saj jih je dosti zgrešilo razpisano temo ali so bili pri pisanju zelo površinski, tudi naslov pesmi vedno ni ustrezal. So pa pohvalili vse pogumne pesnike, ki so se preizkusili v izumljanju novih besed ali so svoje pesmi zapisali v zahtevnejših pesniških oblikah (akrostih, poskus soneta) in sploh vse, ki so v Pavčkovi pesmi Beseda prepoznali sporočilnost njegovih verzov.

Majda Čengija

Ravnateljica OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč Majda Čengija je ponosna, da ima njihov literarni natečaj že tako dolgo tradicijo in da se tudi za njegovo prihodnost ni bati. V nagovoru je poudarila, da je treba izbirati prave besede, saj imajo moč. »V času, ko so besede naše vsakodnevne spremljevalke, ne le v pogovoru, temveč tudi v pisanju, na spletu, v medijih, moramo ponovno premisliti o njihovem pomenu,« je dejala.

Vodja projekta Pavčkove vitice je Barbara Goršič, prof. slovenščine na OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč.

Še likovna razstava

Klavdija Kotar (prva na levi)

Kot je na zaključku 11. natečaja Pavčkovih vitic dejala pesnica Klavdija Kotar, je zanimivo pokukati v razmišljanja mladih, »ki nam iskreno razkrivajo vpetost v zunanje okolje in ponujajo vprašanja, na katera zvedavo in domiselno iščejo odgovore, ob pravem, literarno bolj dodelanem besedilu pa ponudijo vznemirljivo podobo ponotranjenega duhovnega življenja.« Vsi člani strokovne komisije želijo, da vsak čim večkrat vstopa v svet umetnosti, ki zagotovo pomaga živeti.

Kotarjeva je opozorila še na razstavo v avli šole, ki je nastala kot rezultat likovnega natečaja mladih. Na ogled je le del ustvarjanja - od 128 likovnih del je strokovni izbor obsegal 79 del.

Emiliana Pogačnik Ajdič z mentorico Alešo Sušnik Škedelj

Posebne pozornosti je bila tudi na prireditvi deležna osmošolka Emiliana Pogačnik Ajdič, avtorica dela Mirnopeška pokrajina, ki je prejela veliko likovno nagrado, ki so jo letos podeljevali prvič. Nanjo je ponosna tudi njena mentorica Aleša Sušnik Škedelj.

Zbrani, med njimi tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki so uživali v kulturnem programu ter ob poslušanju nagrajenih pesmi, ki so jih recitirali mirnopeški osnovnošolci, so si ob koncu z zanimanjem ogledali tudi likovno razstavo.

