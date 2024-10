kronika

FOTO: Zagorelo ostrešje hiše

22.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.55 je na Ledini nad Sevnico zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, PGD Boštanj in PGD Loka, ki so zavarovali kraj, pogasili požar, katerega so začeli gasiti že domačini, in opravili pregled objekta z termovizijsko kamero.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Sevnica

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu ODVOD NA A-DROG.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Coklovca.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 11:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠČA VAS, TP GROBLJE PRI CEGELNICI, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, TP POTOK, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP SREBRNIČE, TP SREBRNIČE VAS, TP ŠKRILJE VRH, TP VRH PRI LJUBNU, VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE 1988;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 2. VALVAZORJEVA ULICA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije od 9:30 do 10:30 na območju TP Rakovnik, nizkonapetostno omrežje Vulkanizerstvo Prijatelj.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Poklek, nizkonapetostno omrežje Igrišče Selce, Gračka gora med 8:00 in 15:00 uro.

