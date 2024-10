gospodarstvo

Tudi Gibanje Svoboda za umik referenduma o Jeku 2

21.10.2024 | 19:40 | STA

Ljubljana/Krško - V Gibanju Svoboda podpirajo preklic posvetovalnega referenduma o drugem bloku krške nuklearke (Jek 2), sta v današnji izjavi za javnost povedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter vodja poslanske skupine Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Ravnanje SDS, ki se je danes prva zavzela za tovrstno potezo, sta označila za "zavajanje".

Nataša Avšič Bogovič in Bojan Kumer (Foto: arhiv; Gibanje Svoboda)

Kot je uvodoma pojasnil Kumer, se je danes sestal programski odbor Gibanja Svoboda, ki je sprejel stališče, da stranki predlaga umik referendumske pobude. "Naj ob tem spomnim, da smo v stranki ves čas poudarjali, da je treba projekt Jek 2 voditi preudarno, kot je večkrat napovedal predsednik vlade, da bomo skozi ustrezen zakonodajni okvir preprečili, da ne pride do zlorab in da se ne ponovi zgodba Teša 6," je dodal.

Ravnanje SDS, ki je danes predlagala preklic posvetovalnega referenduma, je označil za "navadno zavajanje ljudi". Kot je spomnil, so prav v SDS januarja podali pobudo za posvetovali referendum, premier Robert Golob pa da je potem z namenom doseči nacionalni konsenz uspel poenotiti politične stranke.

Gibanje Svoboda se bo zdaj po Kumrovih besedah vrnilo k prvotnemu načrtu, da se novembra pripravi izhodišča za zakon v zvezi z Jekom 2, ki bo vključeval potrebne varovalke. Proces priprave zakona bo omogočal tudi sodelovanje javnosti, prav tako bo ta lahko pozneje odločala o sami investiciji, je napovedal. "S tem bomo zagotovili maksimalno možnost transparentnosti in pa seveda tudi zagotavljali demokratični proces," je sklenil.

Avšič Bogovič je medtem zatrdila, da so se januarja, ko so v SDS predlagali posvetovalni referendum, vsi zavedali, da je ta pobuda preuranjena. Ko so se v zvezi s tem poenotili, pa je parlament po njenih besedah "celoten zakonodajni postopek priprave referenduma vodil transparentno, v skladu z zakoni in poslovniki".

Pravno pot umika referenduma o Jeku 2 bo, tako Avšič Bogovič, v torek predstavila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

‹ nazaj