Donacija Delta Teama

21.10.2024 | 14:30 | Foto: arhiv SB Brežice

Splošna bolnišnica Brežice je prejela donacijo podjetja Delta Team Krško v vrednosti 5.000 evrov. Porabili jo bodo za prenovo sob na porodno-ginekološkem oddelku in tako končali prenovo vseh prostorov. Porodnice in druge pacientke bodo odslej deležne bivanja v najsodobneje urejenih sobah, v katerih se bodo ob porodu ali zdravljenju bolezni zagotovo počutile bolje. Na fotografiji so Jure Tomše iz podjetja Delta Team Krško (na sredini), na njegovi desni direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar, levo ob njem pa predstojnica ginekološkega oddelka Mateja Vukmanič Pohar.

