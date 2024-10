dolenjska

12. Dobrodelni pohod na Trško goro: Sreča je deliti srečo!

21.10.2024 | 14:20 | M. K.

Foto: Lions klub Novo mesto

Novo mesto/Trška gora - Lions klub Novo mesto je konec tedna pripravil svoj tradicionalni pohod na Trško goro. Kljub nekoliko kislemu vremenu, občasnim padavinam in sivim oblakom se je približno 100 pohodnikov podalo na dvanajsti zaporedni dobrodelni pohod, so sporočili organizatorji.

Z zbranimi sredstvi bodo pomagali pri nakupu novega vozila za projekt Donirana hrana ter podprli dijake iz socialno šibkih družin in nadarjene, ki brez zunanje pomoči svojih talentov ne morejo uresničiti.

Janez Klemenc, Predsednik Lions kluba Novo mesto, je v nagovoru poudaril ključno poslanstvo kluba – pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo: »Vizija našega kluba je pomagati kjerkoli in kadarkoli je potrebno ter deliti tam, kjer primanjkuje. Zavedamo se, da je dobrodelnost dar, ki ga lahko prispeva vsak, in da vsakdo lahko prispeva svoj delež k prinašanju upanja in ustvarjanju priložnosti za tiste, ki se soočajo z večjimi življenjskimi izzivi.«

Vlado Bahč ml., Guverner Lions distrikta 129 Slovenija in član Lions kluba Novo mesto, ni skrival navdušenja nad organizacijo in uspehom pohoda. Začetek njegovega mandata je izjemno obetaven, saj je poleg uspešnega prevzema vodenja slovenskega lionizma že odprl tudi nove klube: »Vesel sem, da smo se danes že dvanajstič zbrali v tako velikem številu, kljub slabemu vremenu. Udeležba je rekordna, kar kaže na močno prisotnost lionizma v Sloveniji, ki se uspešno širi. V tem mandatu smo že ustanovili Lions klub v Kočevju in Leo klub v Krškem, kar me zelo veseli, saj humanitarna nota zdaj odmeva tudi v krajih, kjer prej nismo bili prisotni.« Dodaja, da po vsej Sloveniji potekajo številne dobrodelne akcije, pri katerih je kot guverner aktivno vključen: »Trudim se povezovati različne klube in krepiti sodelovanje med njimi, ob tem pa seveda povečujemo tudi naše članstvo. Več članov pomeni več priložnosti za dobrodelnost in več pomoči za tiste, ki jo potrebujejo. Ko pa vse to počneš s srcem, kot mi, sledi tudi moj letošnji slogan – sreča je deliti srečo.«

Vlado Bahč in Janez Klemenc

Vlado Bahč je še posebej ponosen na dolgoletno tradicijo Lions kluba Novo mesto: »Vedno in povsod sem ponosen član Lions kluba Novo mesto. To je eden prvih in najbolj prepoznavnih klubov v Sloveniji, ki deluje že več kot 30 let. Je zgled in vzor ostalim klubom, poleg tega pa smo v tem času ustanovili tudi Leo klub, smo pa tudi botri kar šestim klubom v naši regiji.«

Pohod ni povezal le domačih članov, ampak tudi vidnejše člane drugih Lions klubov, kot so Kočevje, Podzemelj, Krško, Trebnje in Slovenske Konjice, so sporočili novomeški organizatorji.

Vlado Gobec, Prvi vice guverner Lions Slovenija, je ob pohodu poudaril: »Lionsi smo dobri ljudje in se združujemo v klube zato, da lahko skupaj dosežemo več, kot bi zmogli posamezniki. Ko klubi med seboj sodelujemo, lahko naredimo še več. Letos sem prvič na tem pohodu, srečal sem veliko starih prijateljev, spoznal pa tudi nove, in res čutim pozitivno energijo. Lions klub Novo mesto je na nekaterih področjih resnično vzor – še posebej bi izpostavil projekt Donirana hrana, kar je nekaj, kar smo tudi mi letos začeli in se še vedno učimo.«

»Z veseljem podpiramo in se udeležujemo takšnih dobrodelnih dogodkov. Kot lahko vidimo, nas je danes na pohodu veliko, odziv je izjemen. Družiti se v naravi je prijetno, vzdušje je odlično, in dejstvo, da s tem še pomagamo ter zbiramo sredstva za tiste, ki jih potrebujejo, je le še pika na i. Ni slabega vremena, obstaja le slaba oprema – z dobrim vzdušjem pa hitro pozabimo na vreme,« je še dodal Jaka Malnarič, Predsednik Lions kluba Podzemelj Bela krajina.

Tudi člani novoustanovljenega Lions kluba Kočevje, katerih boterski klub je Lions klub Novo mesto, so bili med udeleženci pohoda. Andrej Mladenović, podžupan Občine Kočevje in predsednik Lions kluba Kočevje, je dejal: »Veseli smo, da smo prišli, saj se želimo naučiti, kako se organizirajo takšni dogodki, da bomo lahko primere dobre prakse prenesli tudi v Kočevje. Po mojem mnenju je povezava med Kočevjem in Novim mestom premalo izkoriščena, saj smo vedno bolj gravitirali proti Ljubljani. Zelo nas veseli, da zdaj bolj gravitiramo tudi na Novo mesto, da se ta povezava še bolj odpre, ker imamo več skupnih točk kot Kočevje-Ljubljana, če tako rečem. Impresioniran sem tudi nad številom udeležencev in slišim, da je ob sončnih dneh udeležba še večja.»

Novomeške lionse veseli, da se vsako leto njihovemu pohodu pridružijo tudi člani Rotary kluba Novo mesto, s katerimi odlično sodelujejo in skupaj organizirajo številne dobrodelne akcije. Anton Zvonko Kink, član Rotary kluba Novo mesto, ki se pohoda udeležuje vsako leto od samega začetka, je povedal: »Dogodek je vedno zelo uspešen in veseli smo, da vam vsakič znova uspe. Še posebej me preseneča velika udeležba, kljub slabemu vremenu. Obe organizaciji, Lions klub Novo mesto in Rotary klub Novo mesto, imata isti cilj – delovanje v humanitarne namene. Že vrsto let sodelujemo na skupnih akcijah, in vesel sem, da se to sodelovanje še naprej krepi.«

Podžupan Mestne občine Novo mesto Matija Škof: »Slovenija je socialna država in tudi Mestna občina Novo mesto deluje na socialnih temeljih. Kljub temu pa obe potrebujeta podporo posameznikov in organizacij, kot so Lionsi. Njihovo delovanje ne prinaša le dobrodelnosti, ampak tudi pomemben zgled, kako pomembno je medsebojno pomagati. Živeti v družbi, kjer si stojimo ob strani, je veliko lepše in bolj izpolnjujoče.»

Vlado Bahč in Matija Škof

Pohod, ki je bil obogaten s postanki in pripravljenim programom, je trajal približno štiri ure. Aleksej Metelko, odgovoren za odnose z javnostmi, Lions klub Novo mesto je, kot so še zapisali pri novomeških lionsih, dogodek povzel z mislijo: »Vsak korak na današnji poti ni le korak po zemlji, ampak korak proti boljšemu jutri. Tako kot pohod sestavljajo številni posamezni koraki, tudi našo skupnost gradijo majhna dejanja prijaznosti. Ko hodimo skupaj, ne premagujemo le razdalje, temveč gradimo mostove upanja in priložnosti za tiste, ki jih življenje ni razvajalo. Skupaj dokazujemo, da lahko že z majhnimi koraki sprožimo velike spremembe.«

