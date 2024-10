dolenjska

Veliko zanimanje za dan odprtih vrat superračunalnika

21.10.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: FIŠ

Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je v petek že tradicionalno odprla svoja vrata za ogled lastnega superračunalnika HPC Trdina. Dogodek je pritegnil številne obiskovalce, predvsem dijake iz regijskih srednjih šol, potekal pa je v okviru dnevov odprtih vrat slovenskih superračunalniških centrov, ki so združeni v Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING), so sporočili iz fakultete.

Udeležence dneva odprtih vrat superračunalnika Trdina je najprej pozdravila prodekanja za izobraževanje FIŠ, izr. prof. dr. Urška Fric, ki jim je izrekla dobrodošlico ter na kratko predstavila fakulteto in njihove študijske programe.

Sledila je predstavitev superračunalništva in delovanja HPC centra, ki jo je vodila prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska, vodja Laboratorija za superračunalništvo, umetno inteligenco in podatkovno znanost na FIŠ. Profesorica Boshkoska je obiskovalcem razložila, kako Slovenija s svojim strokovnim znanjem in vlaganjem v tehnološko infrastrukturo pomembno prispeva k razvoju superračunalništva v Evropi. Poleg tega je izpostavila vlogo HPC Trdina pri raziskavah in inovacijah, ki se izvajajo na fakulteti in širše.

V nadaljevanju je doc. dr. Panče Panov podal uvod v umetno inteligenco. Na zanimiv način je pojasnil ključne temelje in zgodovinske preboje, ki so vodili do današnjega hitrega razvoja umetne inteligence in superračunalništva, kar je še dodatno spodbudilo zanimanje mladih, so sporočili iz fakultete.

Ob koncu dogodka so si udeleženci ogledali strežniško sobo, kjer je nameščen superračunalnik HPC Trdina. Ta del je bil še posebej zanimiv, saj so obiskovalci lahko videli, kako izgleda visokozmogljiv računalniški sistem v živo in se seznanili z njegovimi tehničnimi specifikacijami ter praktičnimi aplikacijami.

Zelo dobra udeležba dogodka dokazuje vse večje zanimanje mladih za superračunalništvo, umetno inteligenco in sodobne tehnologije, so organizatorji še zapisali v sporočilu za javnost.

