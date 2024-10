dolenjska

Z Drobtinico pomagali polniti šolske sklade

21.10.2024 | 11:20 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Novo mesto/Straža/Žužemberk - Območno združenje RK Novo mesto je ob svetovnem dnevu hrane, ki je potekalo pod geslom »Pravica do hrane za boljše življenje in boljšo prihodnost. Nihče ne sme biti pozabljen«, v soboto izvedlo dobrodelno akcijo Drobtinica. Lakota je tudi pri nas še vedno prisotna, a očem skrita, so sporočili organizatorji.

Stojnica OŠ Drska pred Spar Drska

Z zbiranjem sredstev v zameno za kruh, ki so ga darovali donatorji Tuš in Spar, so na štirih lokacijah v Supernovi Mercator Novo mesto, pred Spar Drska, pred Mercatorjem v Straži in pred KZ Trebnje v Žužemberku zbrali skupaj 3313,17 evra.

OŠ Vavta vas (Mercator Straža)

Na stojnicah so učenci iz OŠ Bršljin, Drska, Vavta vas in Žužemberk skupaj s prostovoljci krajevnih organizacij RK nagovarjali mimoidoče, da darujejo v dobrodelni namen. Vsa zbrana sredstva gredo namreč v sklad OŠ Bršljin, Drska, Vavta vas in Žužemberk za kritje stroškov za šolo v naravi in druge dejavnosti za otroke iz socialno šibkih družin. Učenci, ki so sodelovali pri akciji, so se potrudili in okrasili stojnice z likovnimi izdelki, napisali zahvale in jih izročili vsakemu darovalcu. Učenci OŠ Vavta vas in Drska so vabili mimoidoče z glasbo.

OŠ Bršljin (Supernova Bršljin)

''Akcija Drobtinica je uspela, pritegnila je veliko ljudi in zbranih je veliko sredstev za socialno šibke otroke. Hvala vsem, ki so prispevali,'' so še sporočili iz OZ RK Novo mesto.

OŠ Žužemberk (KZ Trebnje Žužemberk)

