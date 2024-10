šport

Nogometaši z ničlo iz Kranja

21.10.2024 | 09:30 | STA

Nogometaši Gorice so v 11. krogu 2. slovenske lige igrali 1:1 z Aluminijem. S tem so za točko spet prevzeli vodstvo, Aluminij ostaja tretji. V Novi Gorici je Adriano Bloudek ob koncu prvega polčasa zadel z glavo za 1:0, Aluminij je izenačil v 71. minuti, ko je lepo z diagonalnim strelom z desne strani meril Barnabas Tanyi.

Včeraj je še sežanski Tabor na Ptuju pri Dravi zmagal s 4:2, vse svoje gole je dosegel v prvem polčasu, in skočil na četrto mesto.

V soboto so edino zmago vpisale Grosuplje, ki so z 2:0 zmagale v Dekanih. Bistrica in Bilje sta se razšla z 1:1, Ilirija in Slovan ter Beltinci in Dravinja pa z 0:0.

V petek so nogometaši kranjskega Triglava gostili Krko in zmagali s 3:0, kar je bila njihova šesta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih.

Foto: arhiv; Valentin Juranič

Kranjčani so niz zmag nadaljevali po zaslugi zadetkov Luke Šušnjare, Tonija Vinogradca in Kristiana Dakića v drugem polčasu. Šušnjara in Vinogradac sta s po sedmimi goli na prvem mestu strelske lestvice skupaj z Jašo Martinčičem iz Bistrice.

Na drugi petkovi tekmi je velenjski Rudar z 2:1 odpravil Tolmin, slednji je že pri osmih porazih in je predzadnji. Odločilni gol za knape je v 86. minuti z bele pike prispeval Dejan Djermanović.

- petek, 18. oktober:

RUDAR VELENJE - TOLMIN 2:1 (1:0)

* Velenje, gledalcev 120, sodniki: Matković, Jonke, Marin.

* Strelci: 1:0 Matjašič (5.), 1:1 Kavčič (60./11 m), 2:1 Djermanović (86./11 m).

* Rudar: Ribič, Dajčman (od 76. Lagundžić), Medič Slaček, Grdić, Kozina, Sitar, Satchwell (od 91. Galić Bosnić), Matjašič, Grgić (od 76. Djermanović), Pišek, Kantužer (od 91. Knežević).

* Tolmin: Štrasberger, Almeida, Kavčič, Šturm, Marsenič (od 89. Čilić), Zarifović, Rutar (od 46. Dione), Delibegović, Muacir, Carossi (od 84. Markelic), T. Kujović (od 46. A. Kujović).

* Rumeni kartoni: Kantužer, Medič Slaček; Marsenić, Zarifović, Muacir, Delibegović, Carossi.

* Rdeči kartoni:

TRIGLAV KRANJ - KRKA 3:0 (0:0)

* Kranj, gledalcev 250, sodniki: Antič, Jerman, Kamnik.

* Strelci: 1:0 Šušnjara(54.), 2:0 Vinogradac (76.), 3:0 Dakič (86.).

* Triglav: Sorčan, Brkić (od 86. Kasnik), Cukjati, Čadež (od 46. Vinogradac), Piskule, Žinič, Šušnjara (od 71. Dakič), Šimunović, Gorenc Stanković, Pokorn, Kregar (od 81. Vidović).

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja, Žur, Medle (od 65. Betriu), Kapun, Gliha, Nadarević, Koprivnik, Bićanić, Borovnik (od 72. Kovačič).

* Rumeni kartoni: Cukjati, Kregar, Dakič; Borovnik, Medle, Lipec.

* Rdeči kartoni: /.

- sobota, 19. oktober:

JADRAN DEKANI - BRINJE GROSUPLJE 0:2 (0:1)

* Dekani, gledalcev 100, sodniki: Bezjak, Šprah, Rumež.

* Strelca: 0:1 Matjaž (7.), 0:2 Jovićević (58.).

* Jadran: Gabrić, Petriško (od 60. Vukman), Kodarin, Cerovec, Rob Rudonja, Pobi (od 66. Šćulac), Burin, Kerin (od 66. Tairi), Nwachukwu, Čavara (od 46. Bračko), Žabkar (od 60. Zupan).

* Grosuplje: J. Zrnec, Turudija (od 81. Trdin), Zorica (od 56. Jašaragič), Kene (od 81. Klašnja), Cener (od 56. Jovićević), Dergić, Kovač (od 66. N. Zrnec), Matjaž, Matko, Pušnik, Marinić.

* Rumeni kartoni: Kodarin; Matko, Marinić, N. Zrnec.

* Rdeči karton: /.

ILIRIJA 1911 - SLOVAN 0:0

* Ljubljana, gledalcev 150, sodniki: Šabanagić, Kalan, Švarc.

* Strelci: /.

* Ilirija: Dermastija, Brecl, Kračun, Lukežič (od 76. Škof), Čeh, Tomiček, Bartolj, Rajter Krebs, Kepic, Korošec (od 46. Gibson), Špernjak.

* Slovan: Kruljac, Šakanović (od 76. Vidović), Jerak, Ficko, Puškar (od 63. Džajić), Pantelić (od 76. Gršič), Dvoršak, Dimič, Janković, Maksimović (od 89. Haznadar), Duraković (od 63. Dodig).

* Rumeni kartoni: Tomiček, Bartolj; Pantelić, Džajić.

* Rdeči karton: Džajić (83.).

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - DRAVINJA 0:0

* Beltinci, gledalcev 1000, sodniki: Begič, Pospeh in Kurtušič.

* Strelci: /.

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Težački, Kamenšek Pahič, Majcen, Igwe (od 77. Florjanc), Oštrek, Štimac (od 77. Emruli), Težak, Štrakl, Sočič, Rantaša.

* Dravinja: Mrežar, Kolar, Ramšak (od 89. Kozar), Napotnik, Kopač, Rožmarič (od 46. Rauter), Justinek (od 79. Vodopivec), Jevšenak, Petek, Privošnik (od 79. Knaus), Vezjak (od 55. Debelak).

* Rumeni kartoni: Florjanc; Vezjak, Kolar, Rauter.

* Rdeči karton: /.

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - BILJE 1:1 (0:0)

* Slovenska Bistrica, gledalcev 300, sodniki: Tozan, Knafelc, Jerman.

* Strelca: 0:1 Hadžiavdić (57.), 1:1 Marsetič (80.).

* Bistrica: Erjavšek, Zajšek, Poredoš, Martinčič, Kobal (od 65. Tavares), Lebar, Svržnjak, Marsetič, Kapun (od 65. Bukovec), Kralj (od 46. Krapuhin), Frešer (od 78. Opačić).

* Bilje: Drašček, Furlan, Sudar, Slavec, Župan, Koštić (od 65. Solić), Omoregie, Ermacora, Marinič, Gomizelj (od 65. Gaberšek Rotovnik), Hadžiavdić (od 78. Bjelkić).

* Rumeni kartoni: Bukovec; Omoregie, Drašček, Slavec.

* rdeči karton: Omoregie (61.).

- nedelja, 20. oktober:

GORICA - ALUMINIJ 1:1 (0:0)

* Nova Gorica, sodniki: Šmajc, Mikača, Krsnik.

* Strelca: 1:0 Bloudek (45.), 1:1 Tanyi (71.).

* Gorica: Jurca, Hodžić (od 89. Žejen), Ćosić, Korošec, Ouled-Haj-M'Hand, Ćurić, Comita, Bulatović (od 66. Vendramin), Mačak (od 44. Pihler), Marjanac (od 89. Pršo), Bloudek (od 66. Matavž).

* Aluminij: Banić, Koderman, Kosi, Zeljković, Hunjet, Šubarić, Jagić, Maher (od 63. Kočar), Susso (od 91. Prenkpalaj), Domjan, Tanyi (od 84. Gorenak).

* Rumeni kartoni: Ouled-Haj-M'Hand, Ćurić, Hodžić, Vendramin, Ćosić; Domjan, Zeljković.

* Rdeči karton: /.

DRAVA PTUJ - TABOR SEŽANA 2:4 (0:4)

- zapisnika nismo prejeli

- lestvica:

1. Gorica 11 7 4 0 26:11 25

2. Triglav Kranj 11 7 3 1 27:12 24

3. Aluminij 11 7 2 2 18:12 23

4. Tabor Sežana 11 5 4 2 24:15 19

5. Beltinci 11 5 2 4 17:13 17

6. Dravinja 11 5 2 4 12:11 17

7. Jadran Dekani 11 5 2 4 12:12 17

8. Brinje Grosuplje 10 4 3 3 15:13 15

9. Bistrica 11 3 5 3 16:17 14

10. Krka 10 4 1 5 11:13 13

11. Bilje 11 3 3 5 10:14 12

12. Rudar Velenje 11 2 5 4 11:20 11

13. Ilirija 1911 11 2 4 5 10:17 10

14. Drava Ptuj 11 2 2 7 12:26 8

15. Tolmin 11 2 1 8 9:16 7

16. Slovan 11 0 5 6 7:15 5

