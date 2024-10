šport

Boljši tudi od Črnogorcev

21.10.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 5. krogu lige Aba premagali Studentski centar s 97:91 (15:22, 41:46, 67:66).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 600, sodniki: Belošević, Ćalić (oba Srbija), Stojančević (BiH).

* Krka: Mirtić 13 (3:4), Bačvić 10 (3:3), Garcia 19 (4:5), Persons 7 (2:3), Jurković 9, Špan 6, Cerkvenik 13 (2:2), Skeens 10 (2:2), Klobučar 10 (1:1).

* Studentski centar: Neal 19 (4:4), Pavlićević 3, Anđušić (0:2), Hadžibegović 6, Vučeljić 7 (3:3), Nikolić 21 (3:4), Drobnjak 13 (2:2), Bogavac 12 (2:2), Mirković 10 (2:4).

* Prosti meti: Krka 17:20, Studentski centar 16:21.

* Met za tri točke: Krka 12:27 (Garcia 3, Klobučar 3, Špan 2, Bačvić, Persons, Jurković, Cerkvenik), Studentski centar 7:22 (Neal 3, Mirković 2, Drobnjak, Pavličević).

* Osebne napake: Krka 22, Studentski centar 20.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so vpisali drugo zaporedno zmago v ligi Aba. Potem ko so v prejšnjem krogu slavili v Zagrebu proti Ciboni, so v petem krogu doma premagali Studentski centar iz Podgorice s 97:91.

Novomeščani so zasluženo prišli do nove pomembne zmage. Čeprav so zaostajali večino prvega polčasa, so v tretjem delu ujeli tekmeca in ga nato ob kolektivni in kombinatorni igri vseskozi držali na varni razdalji. Zmago je v zadnji minuti potrdil Tibor Mirtić z dvema prostima metoma.

Pri Krki je imelo šest igralcev dvomestno število točk. Najbolj je bil razpoložen Marc Garcia, ki je odigral najboljšo partijo v novomeškem dresu. V slabih 23 minutah na parketu je dosegel 19 točk (trojke 3:5). Po 13 točk sta dodala Mirtić (met 5:5, 4 skoke, 3 podaje) ter Miha Cerkvenik.

Izjavi po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestital bi ekipi za zmago, sploh za fenomenalni drugi polčas, kjer smo dosegli 56 točk, v zadnji četrtini 30. Kar smo delali proti Spartaku narobe, se nam je proti Ciboni in sedaj povrnilo. Očitno smo na dobri poti. Igramo vsako tekmo bolje. Seveda bodo tudi padci, ne samo vzponi. Ostati moramo na tleh. Imeli smo dober strelski dan, obramba je bila nekoliko slabša: 91 dobljenih točk je preveč, ampak zmagi se ne gleda v zobe in upam, da bomo tako nadaljevali.«

Petar MIjović, trener SC Derbyja: »Kot kaže število točk, je bila tekma napadalno orientirana. Z dobrim pristopom smo zelo hitro ustvarili razliko, v prvih 12, 13 minutah smo bili na neki ravni, predvsem pri pritisku na njihovo zunanjo linijo in zaustavitvi njihovega glavnega orožja, ofenzivnega skoka. Nit smo izgubili ob koncu polčasa, čeprav smo rezultatsko nadzirali tekmo. V drugem polčasu smo bili večkrat nezbrani, dobili smo nekaj trojk s sireno, igrali mehkejšo obrambo na žogi. To je povzročilo dober pretok žoge Krke, kar so izkušeni Garcia, Persons, Špan, tudi Cerkvenik izkoristili, pomembna pa je bila tudi vloga rezervnega organizatorja Bačvića. Imeli so 44-odstotni met za tri točke, kar je zelo visoko, vemo pa, da Krka od tega meta najbolj živi. Če dobiš 97 točk na tujem parketu, ki je z našo mlado ekipo zelo težak, težko zmagaš. Gremo dalje, čakajo nas nove tekme, poskušali bomo čim bolj zmanjšati nihanja v igri. Čestitke kolegi Jakari in Krki za zmago.«

Krkaši imajo po petih krogih dve zmagi in tri poraze in so 8. na lestvici, v prihodnjem krogu pa bodo v soboto, 26. 10., gostovali pri beograjskemu Partizanu. Že v torek, 22. 10., ob 17.00 pa jih čaka tekma Lige OTP Banka z Ilirijo v Ljubljani.

* Izidi, 5. krog:

- petek, 18. oktober:

Igokea - Cedevita Olimpija 91:78 (28:21, 50:44, 74:56)

FMP - Cibona 89:84 (27:28, 44:52, 67:67)

- sobota, 19. oktober:

Mornar - Borac 90:98 (20:17, 38:43, 61:64, 87:87)

Split - Mega 90:80 (28:20, 48:40, 72:62)

- nedelja, 20. oktober:

Dubaj - Spartak 80:79 (23:25, 51:41, 61:59)

Zadar - Partizan 71:75 (19:20, 31:42, 58:54)

Krka - Studentski centar 97:91 (15:22, 41:46, 67:66)

- ponedeljek, 21. oktober:

19.00 Budućnost - Crvena zvezda

* Lestvica:

1. Partizan 5 5 0 453:355 10

2. Mega 5 4 1 410:379 9

3. Dubaj 5 4 1 425:404 9

4. Budućnost 4 4 0 362:252 8

5. FMP 5 3 2 404:389 8

6. Igokea 5 3 2 388:395 8

7. Studentski centar 5 2 3 390:390 7

8. Krka 5 2 3 406:414 7

9. Spartak 5 2 3 417:426 7

10. Split 5 2 3 398:410 7

11. Cedevita Olimpija 5 2 3 392:414 7

12. Borac 5 2 3 385:418 7

13. Crvena zvezda 4 2 2 344:311 6

14. Zadar 5 1 4 351:400 6

15. Cibona 5 1 4 380:439 6

16. Mornar 5 0 5 354:463 5

