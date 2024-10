šport

Pomembna zmaga Krke v Zagrebu

10.10.2024 | 08:10 | STA; M. K.

Zagreb - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba v Zagrebu premagali Cibono z 81:74 (20:24, 40:41, 59:64).

Foto: Antonela Pongračić/KK Cibona

* Dvorana Dražena Petrovića, gledalcev 150, sodniki: Jovčić, Stefanović, Vesković (vsi Srbija).

* Cibona: Vuković 11, Ročak 9 (1:2), Radovčić 2, Perasović 2, Bundović 11 (7:7), Smajlagić 2, Barber 16, Majcunić 3, Jok 7 (:2), Zanna 11 (5:9).

* Krka: Mirtič 13 (3:3), Bačvić 3, Garcia 4, Persons 13 (4:6), Špan 2, Cerkvenik 22 (4:4), Skeens 4, Smrekar 4, Klobučar 7, Čebašek 9.

* Prosti meti: Cibona 15:20, Krka 11:13.

* Met za tri točke: Cibona 7:21 (Barber 4, Vuković, Mujcunić, Jok), Krka 8:25 (Čebašek 3, Cerkvenik 2, Bačvić, Persons, Klobučar).

* Osebne napake: Cibona 19, Krka 23.

* Pet osebnih napak: Jok (40.).

Košarkarji Krke so na četrti tekmi lige vendarle prišli do prve zmage. V Zagrebu so izkoristili vse slabosti domače ekipe, predvsem to velja za zadnjo četrtino, v njenih osmih minutah so prejeli vsega dve točki, na koncu pa ta del igre dobili za 12 točk. Novomeščani so Cibono premagali prvič po letu 2017, pred sinočnjo tekmo so izgubili deset medsebojnih obračunov zapovrstjo.

Pred zadnjo četrtino so bili večji del tekme v prednosti gostitelji. A več kot osem točk, tako prednost so imeli v prvi četrtini, si niso priigrali. Krka jih je lovila, pa spet dopustila, da se za nekaj točk odlepijo. A bistveno je bilo, da je držala korak, največje delo pa opravila v zadnjem delu. Po zaostanku 64:66 je pomembno trojko zadel Niko Bačvić, nekaj trenutkov pozneje ga je posnemal še Tayler Persons. Zagrebčani so nato poskušali nekaj napraviti na silo, a jim ni uspelo nič pomembnejšega, zmage slovenske ekipe niso ogrozili.

Pri Krki je bil daleč najboljši posameznik Miha Cerkvenik, dosegel je 22 točk, zbral pa tudi osem skokov in tri asistence.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam fantom za zmago. Večji del naloge smo opravili v zadnji četrtini, kjer smo za razliko od tekme s Spartakom pametno odigrali končnico. Držali smo se dogovorjenega in po mojem zasluženo zmagali. Je pa bila zelo težka tekma, saj smo prejšnjo tekmo na hitro zapravili, pa čeprav bi si zaslužili zmago. Fantje so si res prigarali to zmago, zahvalil pa bi se tudi vsem našim navijačem, ki so nas prišli podpret v Zagreb.«

Krkaši imajo v ABA ligi zmago in tri poraze, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v nedeljo, 20. 10., ob 21.00, ko v Novo mesto prihaja SC Derby. Do takrat jih čakata še dve domači tekmi v Ligi OTP banka, in sicer v soboto, 12. 10., ob 16.00 s Šentjurjem in v sredo, 16. 10., ob 18.30 s Heliosom.

