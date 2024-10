kronika

FOTO: Zadimljena stavba; odpadno motorno olje nad vodnim zajetjem

21.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 13.22 je na Artu, občina Sevnica, zaradi okvare na ogrevalnem sistemu prišlo do zadimljenja objekta. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in PGD Studenec, ki so s termovizijsko kamero pregledali streho objekta.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Sevnica

Sod z odpadnim motornim oljem

Ob 17.48 so nad vodnim zajetjem pri Žubini, občina Trebnje, opazili prevrnjen sod z odpadnim motornim oljem. Gasilci PGD Trebnje so ob prisotnosti delavcev Komunale Trebnje zavarovali kraj dogodka, odstranili sod, preprečili nadaljnje iztekanje in testirali vsebino soda. Za odstranitev soda z nevarno snovjo in odstranitev onesnažene zemljine bodo poskrbeli delavci Komunale Trebnje. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Tleli kabli

Ob 14.31 so v gozdu pred naseljem Prečna, občina Novo mesto, tleli kabli ob stebru daljnovoda srednje napetostnega omrežja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pregledali in zavarovali kraj do prihoda dežurnega delavca elektra.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod DOL. Bušinja vas;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP OTOK, izvod Proti Kolpi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE, izvod 3. SUŠICE PROTI URŠ.S.;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA, izvod 4. NNO KNAFELČEVA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS, izvod 1. CERKEV;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz ŽDINJA VAS1, izvod 3. SEVNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKENBERK, TP KRTINA, TP MALA LOKA, TP TRNJE, TP MALI VIDEM, TP MAČJI DOL, TP ŽABJEK, TP ŠKOVEC, TP ŠENTLOVRENC, TP ŠENTLOVRENC GOREC, TP MARTINJA VAS, TP MEDVEDJEK, TP VRHOVO, TP VELIKI VIDEM in TP DOLGA NJIVA;

- od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC GOREC, TP MARTINJA VAS, TP MEDVEDJEK in TP VRHOVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območju TP Poklek, nizkonapetostno omrežje Igrišče Selce, Gračka gora med 8:00 in 15:00 uro.

