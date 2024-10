šport

Herceg z izjemno obrambo rešil Trebanjce v Škofji Loki (video)

20.10.2024 | 10:30 | STA; M. K.

Na sobotni tekmi 8. kroga Lige NLB so v končnici rokometaši Trima Trebnjega v Škofji Loki zaostajali za štiri gole, a se prebili do izenačenja. Gostitelji so imeli na voljo napad za zmago, a je Tin Herceg s sijajno obrambo poskrbel za delitev točk (28:28).

Foto: FB RD Urbanscape Loka

Na preostalih dveh tekmah istega dne je Riko Ribnica zanesljivo ugnala Misteral Krško (36:31), zasedba SVIŠ-a Cugelj oken Ivančne Gorice pa se je veselila tesne zmage v Kopru (21:20).

Že v torek so se rokometaši LL Grosista Slovana na uvodni tekmi 8. kroga Lige NLB razveselili sedme zmage v sezoni. Na Dolenjskem so bili od Krke boljši z 29:26. Neporaženi pa tudi po sredinem preizkusu proti Slovenj Gradcu (33:27) ostaja zasedba Celja Pivovarne Laško.

LIGA NLB, 8. KROG

Sobota, 19. oktober:

RD URBANSCAPE LOKA : RK TRIMO TREBNJE 28:28 (15:14)

A. Jesenko (2), Stopar, Batagelj in Hriberšek po 4; Jurečič (3), Guček (3) in Grbić po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Grudnik (RD Urbanscape Loka)

Škofjeloška zasedba je bila na uvodni tekmi sezone v dvorani Poden korak oddaljena od skalpa državnega prvaka iz Velenja. Na koncu je proti Gorenju iz Velenja osvojila točko, v tokratnem osmem krogu pa je bila zelo blizu presenečenja tudi proti papirnatemu favoritu iz Trebnjega. Gorenjski ekipi se je nasmihala druga zmaga, v sami končnici pa je zapravila prednost štirih golov.

Do 46. minute je bila tekma povsem izenačena in odprta (22:22), prelomni trenutki dvoboja so najprej minili v prevladi izbrancev domačega trenerja Ivana Vajdla. Škofjeločani so po golu Luke Pojeta v 53. minuti povedli s 26:23, štiri minute kasneje pa po zadetku Aljaža Jesenka s sedemmetrovke za štiri gole (27:23).

A večji del tekme zelo bledi Trebanjci so v sami končnici le pokazali zobe. Po dveh golih Jana Jurečiča ter po enega Vida Miklavca in Lana Grbića so v zadnji minuti izenačili na 28:28, po domači minuti odmora pa je strel za zmago Nejca Hriberška ubranil gostujoči vratar Tin Herceg.

Pri gostiteljih so Žiga Stopar, Aljaž Jesenko, Mark Batagelj in Hriberšek dosegli po štiri, pri gostih pa Jurečič, Janez Guček in Grbić po pet golov.

Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostila Krko (23. oktober), ekipa iz Škofje Loke pa bo gostovala v Krškem (26. oktober).

IZJAVI PO TEKMI:

Tilen Grudnik, igralec RD Urbanscape Loka:

"Točka je točka. Trimo je bil absolutno favorit te tekme. Mi smo tekmo začeli slabo, vendar smo ob polčasu le odšli v slačilnico z zadetkom prednosti. V drugem polčasu smo igrali še hitreje in bolj zbrano, vendar nam je v ključnih momentih zmanjkalo osredotočenosti pri strelih. Vsi vemo, da je Trimo zahteven tekmec in da osvojiti točko ni slabo. Sama misel, da je bil v 54. minuti rezultat 27:23, me malo jezi. A kot sem rekel, točka je zlata vredna, sploh proti Trimu. Čestital bi fantom za borbenost v obrambi in tudi v napadu. Žal nam je na koncu zmanjkalo zbranosti, malo moči ... Gremo naprej."

Janez Guček, igralec RK Trimo Trebnje:

"Loka se očitno zelo dobro pripravlja na vsakega od favoritov v Ligi NLB. Tokrat sta obe ekipi igrali zelo hitro, kar je nas mogoče to tudi presenetilo. Prvih dvajset minut smo odigrali odlično. Potem je sledil kot nekakšen mrk v naši igri. Mogoče smo se prehitro sprostili in dovolili Loki, da se nam približa. V zadnjih petih minutah smo uspeli nadoknaditi zaostanek. V minuti odmora, nam je trener rekel, da verjame v nas in da naj skušamo osvojiti vsaj Točko. To nam je tudi uspelo. Čestital bi tudi Loki za izjemno igro in seveda tudi naši ekipi za borbenost, sploh v zadnjih minutah. Hvala tudi našim navijačem, ki so super, saj hodijo na vsako gostovanje in nas dobesedno dvignejo in ponesejo."



RD RIKO RIBNICA : RK MISTERAL KRŠKO 36:31 (19:13)

Planinšek in Stefanović (2) po 8; Stevović (2) in Hočevar (3) po 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Alan Javor (RD Riko Ribnica)

Rokometaši iz Ribnice so v obračunu proti zadnjeuvrščenim Krčanom osvojili načrtovani točki, kljub zmagi pa ostajajo v drugi polovici razpredelnice. Na dosedanjih osmih tekmah so dosegli dve zmagi in neodločen izid ter doživeli pet porazov. Ekipa iz Posavja po sedmem porazu ostaja na zadnjem, 12. mestu v Ligi NLB.

Ribničani so postopoma lomili odpor gostov, nekoliko lažje so zadihali šele v končnici prvega polčasa, ko so si nekajkrat priigrali šest golov naskoka (17:11, 18:12, 19:13).

V prvi polovici drugega polčasa so povedli za osem golov, po vodstvu 28:20 pa so močno popustili. Krčani so to izkoristili, v končnici tekme so več kot prepolovili visok zaostanek, zmage gostiteljev pa niso ogrozili.

Pri Ribničanih sta bila najbolj učinkovit Nejc Planinšek in Nikola Stefanović, ki sta dosegla po osem golov, pri Krčanih sta Jan Hočevar in Balša Stevović zadela po šestkrat.

Ekipa iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostila Urbanscape Loko, termin gostovanja Rika Ribnice v 9. krogu proti Jeruzalemu pa zaradi evropskih obveznosti ekipe iz Ormoža še ni znan.

IZJAVI PO TEKMI:

Alan Javor, igralec RD Riko Ribnica:

"Po pričakovanju je za nami težka tekma. Vse kar šteje sta dve točki, ki smo ju tokrat vzeli. V prvem polčasu smo igrali bolje, v drugi polovici drugega polčasa pa malo popustili in Krškemu dovolili, da se razigra. Kljub vsemu smo tekmo mirno pripeljali do konca."

Matic Dosedla, igralec RK Misteral Krško:

"Tekmo smo začeli bolj kot ne izenačeno, nato pa so Ribničani izkoristili naše napake ter naredili razliko. Do polčasa smo prejeli 19 zadetkov, kar je absolutno preveč. V drugem smo se na trenutke približali, a so bili gostitelji tokrat predobri."

RD KOPER : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 20:21 (12:10)

Bašić 8, Kligl 6 (4); Klemenčič (3) in Ključanin (2) po 5.

STATISTIKA

Koprčani so v svoji Bonifiki pričakali ekipo, s katero so doslej zasedali mesta pri dnu lestvice, oboji so namreč imeli na računu zgolj po eno zmago, pri čemer je imel SVIŠ še en remi. Do konca izenačen boj so na koncu tesno dobili gosti iz Ivančne Gorice.

Uvod tekme je bil dokaj izenačen, čeprav so imeli Primorci bolj ali manj ves čas dva gola prednosti. Karlo Kligl s sedemmetrovkama ter vmes Giacomo Hrovatin sta Koprčane v 24. minuti oddaljila že na pet zadetkov (12:7), vendar so se gosti s tremi zaporednimi zadetki vrnili v igro, na glavni odmor sta ekipi šli pri izidu 12:10.

Sviš je v uvodu drugega polčasa tekmece hitro ujel, na kratko tudi prišel do vodstva, sicer pa se je nadaljeval izenačen boj vse do 43. minute, nakar so gostujoči izbranci Aleksandra Polaka pobegnili na 18:16 po golu Luke Klemenčiča. Ekipa Borisa Lisice pa je odgovorila z enako mero in v 55. izenačila na 19:19.

Sledila je končnica, v kateri je SVIŠ v 57. minuti povedel z 21:20, domači so zahtevali minuto odmora v 59. minuti, v 60. pa je bil pri gostih izključen Nik Pirnat. Kljub vsemu domačinom ni uspelo priti do izenačenja.

Amir Bašić je bil najboljši strelec Kopra z osmimi goli, pri Svišu sta jih po pet dala Klemenčič in Lun Ključanin.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila Gorenje Velenje. Obe tekmi bosta 26. oktobra.

IZJAVI PO TEKMI:

Jaka Moljk, igralec RD Koper:

"Dobro smo začeli tekmo, igrali kompaktno obrambo in iz tega na začetku dosegli tudi nekaj lahkih golov. Potem pa je proti koncu prvega polčasa napad odpovedal. Mučili smo se in naredili preveč neizsiljenih napak, kar je SVIŠ dobro izkoristil in nas kaznoval. V drugem polčasu je bila naša igra podobna, brez ideje v napadu. Obramba je dokaj dobro držala, napad pa je spet odpovedal, zato iz tekme nismo uspeli izvleči več."

Aleksander Polak, trener RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica:

"V Kopru so tekme zmeraj napete. Na koncu je za nas pomembna predvsem zmaga. Prigarali smo si jo predvsem z igro v obrambi. Všeč mi je, da je naša mlada ekipa ostala zbrana, da je uspešno izpeljala končnico. To je dobra šola za naprej. Sigurno na taki tekmi ne moremo uživati v lepoti rokometa. Oboji smo delali ogromno napak v igri, bili malo v krču, pod pritiskom rezultata. To kaže tudi nizek rezultat 20:21. Najprej bi čestital našim fantom, ravno tako pa tudi ekipi Kopra za korektno predstavo."

Prestavljena tekma:

RK GORENJE VELENJE : RK JERUZALEM ORMOŽ

Že odigrano, torek, 15. oktober:

MRK KRKA : RD LL GROSIST SLOVAN 26:29 (10:14)

VEČ O TEKMI

Sreda, 16. oktober:

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK SLOVENJ GRADEC 33:27 (19:13)

VEČ O TEKMI

LESTVICA, VSI REZULTATI IN RAZPORED TEKMOVANJA

* Izidi, 8. krog:

- torek, 15. oktober:

Krka - LL Grosist Slovan 26:29 (10:14)

- sreda, 16. oktober:

Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 33:27 (19:13)

- sobota, 19. oktober:

Koper - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 20:21 (12:10)

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 28:28 (15:14)

Riko Ribnica - Misteral Krško 36:31 (19:13)

- sreda, 13. november:

18.00 Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 8 7 1 0 261:224 15

2. LL Grosist Slovan 8 7 0 1 239:208 14

3. Trimo Trebnje 8 5 1 2 226:209 11

4. Gorenje Velenje 7 4 1 2 193:187 9

5. Slovenj Gradec 8 4 1 3 225:230 9

6. Krka 7 4 0 3 204:184 8

7. Jeruzalem Ormož 7 3 0 4 200:207 6

8. Urbanscape Loka 8 1 4 3 199:209 6

9. Riko Ribnica 8 2 1 5 241:247 5

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 8 2 1 5 210:226 5

11. Koper 7 1 0 6 180:209 2

12. Misteral Krško 8 1 0 7 213:251 2

‹ nazaj