Pri prenovi sodne stavbe v Novem mestu se zapleta

19.10.2024 | 17:00 | STA

Novo mesto - Prenova sodne stavbe v Novem mestu, ki jo je ministrstvo za pravosodje začelo decembra, ne poteka povsem po načrtih. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v delu stavbe, kjer je pripor, dodatno zahtevala ureditev celic, kar sprva ni bilo predvideno. Tudi sam izvajalec del predlaga nekatera dodatna dela, za katera želi dodatno plačilo.

Stavbo, v kateri imajo svoje prostore novomeško okrožno in okrajno sodišče ter novomeški oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, prenavlja novomeški CGP. Dela so začeli decembra lani, pri čemer naj bi objekt za 8,5 milijona evrov temeljito energetsko sanirali, prenovili inštalacije in preuredili prostore.

Ministrica Andreja Katič si je obnovo v Novem mestu ogledala konec septembra. (več fotografij spodaj v fotogaleriji; FB Ministrstvo za pravosodje)

Nekaj časa so dela potekala po načrtih, nato pa se je začelo zapletati. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je namreč med obnovo izrazila potrebo po dodatnih delih, ki v osnovni pogodbi niso bila predvidena in zajemajo ureditev celic v kleti in pritličju zapora. Zadevo so na ministrstvu rešili s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi, kar pa bo projekt podražilo za 75.000 evrov.

Dodatno se je zapletlo, ker CGP predlaga izvedbo nekaterih dodatnih del, ki naj ne bi bila predvidena v projektni dokumentaciji, zanje pa zahteva dodatno plačilo. Kot pravijo na ministrstvu podjetje "redno naslavlja predloge za dodatna dela, ki po njegovem mnenju niso zajeta v funkcionalni ključ", a do zdaj ministrstvo še nobenega zahtevka ni štelo za upravičenega.

V zadevo se je vključila tudi ministrica Andreja Katič, ki si je nedavno ogledala gradbišče in se seznanila tudi z zapleti. "Glede na to, da je bila cena za izvedbo pogodbenih del dogovorjena s klavzulo ključ v roke, ministrica pričakuje dodatna pojasnila strokovnih služb glede zahtev izvajalca po dodatnih delih," so zapisali na ministrstvu.

Med razlogi za težave pri obnovi sodne stavbe pa je slišati tudi očitek o slabem projektiranju. Tega je izvedlo podjetje Gea consult. Lastnik podjetja je Jože Misson, ki naj bi bil sošolec in prijatelj vodje službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu za pravosodje Lucije Remec.

Na ministrstvu v zvezi s tem odgovarjajo le, da je bil osnovni projekt revidiran, zato so presenečeni, da prihajajo zahtevki po dodatnih delih.

Misson pa zanika, da bi bila projektna naloga izdelana slabo. "Vsi gradbeni projekti so zelo kompleksni posli z več pogodbenimi relacijami in zahtevnimi pogodbami. Pri projektu sodeluje naš projektant, ki po mojem mnenju in glede na njegove izkušnje, korektno opravlja svoje delo," je navedel za STA. Ob tem je dodal, da od ministrstva ni prejel nobenega mandata, da komentira aktivnosti na projektu.

Glede njegovega poznanstva z vodjo službe za investicije na ministrstvu pa odgovarja: "V prvem letniku študija nas je bilo več kot 200, ki so na zelo različnih delovnih mestih. Ker nisem več med najmlajšimi, sem skozi svojo delovno dobo spoznal tudi veliko ljudi."

Po njegovih besedah so njihovi naročniki tako zasebni sektor kot javni, za vsa javna naročila pa veljajo postopki javnega naročanja. Do zdaj so na javnih razpisih ministrstva dobili dve projektiranji, poleg prenove novomeške sodne stavbe še prenovo sodne stavbe na Jesenicah. Na javnih razpisih ministrstva za izvajanje nadzora pa so dobili še posel pri obnovi fasad sodišča v Ljubljani, energetski sanaciji sodišča v Kranju in obnovi sodišča na Jesenicah. Pri tem so bili vsi posli uspešno zaključeni, je dodal Misson.

Kljub zapletom na ministrstvu pričakujejo, da bo obnova končana v roku, to je do konca maja prihodnje leto.

