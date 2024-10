novice

Želje učencev drugačne od smernic

19.10.2024 | 15:00 | M. Žnidaršič

Z začetkom novega šolskega leta so začele veljati prenovljene prehranske smernice, ki so jih pri načrtovanju in organizaciji prehrane dolžni upoštevati vsi vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji. Vsi se strinjamo, kako zelo je pomembna raznolika in uravnotežena prehrana otroka in mladostnika pa tudi odraslega, kaj je zdravo in kaj ne, je tudi jasno – kako pa je to videti v praksi? Šole so bile postavljene pred velik izziv, nihče si ne želi, da bi se količina zavržene hrane zaradi novih smernic povečala, na drugi strani pa so denimo polnozrnata živila dražja od belih, tudi ribe so med dražjimi beljakovinskimi živili.

Na šolskih jedilnikih po novem naj ne bi bilo pic, hrenovk, rogljičkov in žepkov, paštet in podobnega, zato pa bo več stročnic in sploh živil rastlinskega izvora, pustih vrst mesa in rib, v šolski kuhinji pripravljenih namazov, polnozrnatih izdelkov, kaš in sadja. Sladke pijače, tudi čaj, in sokove sta zamenjala voda in nesladkan čaj, priporoča se tudi uporaba manj soli. V šolah so sicer že v preteklosti upoštevali smernice zdrave prehrane, tako da po besedah naših sogovornikov iz treh osnovnih šol nove smernice kakih velikih sprememb niso prinesle, bodo pa zanje in za učence pomenile nekoliko več prilagajanja.

Žal se želje učencev ne ujemajo z novimi smernicami ...

Na krožnikih naj bo čim pogosteje lokalna, čim bolj naravno pridelana, minimalno predelana in nepakirana hrana – Nič več belih pekovskih izdelkov in paštet, več pa stročnic, namazov in pustega mesa – Se bo količina zavržene hrane povečala?

