Hribar in Kožul naletela na previsoko oviro

19.10.2024 | 12:30 | STA

Linz - Slovenska namiznoteniška igralca Peter Hribar in Deni Kožul sta v četrtfinalu moških dvojic na evropskem prvenstvu v Linzu naletela na previsoko oviro. Tekmeca sta bila Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki nista oddala niza in sta slavila prepričljivo s 3:0. Pred tem sta izločila Darka Jorgića s partnerjem.

Kožul in Hribar (v ozadju) (Foto: FB NTZS)

Slovenca sta v osmini finala moških dvojic s 3:2 premagala francosko dvojico Florian Bourrassaud in Esteban Dorr, ki sta na svetovni lestvici na 12. mestu med dvojicami. Z velikimi načrti sta krenila v današnji četrtfinalni boj, a avstrijsko-moldavska naveza ni pokazala prevelikih slabosti ter prepričljivo odpravila slovensko kombinacijo, in sicer brez oddanega niza s 3:0 (9, 14, 10).

V polfinalu moških dvojic tako ne bo slovenskega dvojca, par Ķožul - Hribar je dosegel končno 5. mesto.

"Škoda prvega niza, v katerem je bilo 8:5, 9:8, v drugem 10:8, zadnji niz še 10:10. Škoda. Če bi se zadeve le malce postavile v najino smer. Dejstvo je, da sem proti Francozoma prikazal boljšo igro, danes sem naredil kakšno napako več, in to v ključnih trenutkih, kar naju je morda stalo kolajno. Težek poraz za glavo, čeprav nisva bila favorita. To je šport, gremo naprej. Morava gledati naprej in če bova dobro trenirala, greva lahko še višje," je svoj pogled na četrtfinalni obračun predstavil Hribar.

