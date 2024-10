gospodarstvo

FOTO: Sosedje na ogledu gradbišča NSRAO

19.10.2024 | 10:40 | M. K.

Foto: ARAO

Krško/Vrbina - Na ARAO – Agenciji za radioaktivne odpadke so v četrtek organizirali Dan odprtih vrat gradbišča odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) za lokalno skupnost. Kot so sporočili, je bil glavni cilj dogodka še povečati preglednost in dostopnost do informacij, ki jih ob gradnji takega objekta potrebuje lokalna skupnost, ter vzpostaviti še boljše medsebojno zaupanje in sodelovanje.

Živahna razprava z udeleženci na gradbišču

Dneva odprtih vrat se je udeležilo več kot 80 obiskovalcev, kar je skoraj zapolnjena kapaciteta obiskovalcev, ki jih na tak objekt zaradi strogih varnostnih ukrepov lahko sprejme. V šestih enournih srečanjih so sodelavci ARAO, ki sodelujejo pri projektu odlagališča, obiskovalcem predstavili celoten projekt, posamezne faze, trenutne aktivnosti, ki jih izvajajo in načrte za naprej. Obenem so imeli obiskovalci priložnost, da se s strokovnjaki v živo pogovorijo o projektu, ti pa so jim odgovorili tudi na vsa vprašanja, ki jih imajo v zvezi odlagališčem.

Pri projektu NSRAO trenutno sodeluje 11 sodelavcev ARAO, ki so večinoma iz lokalnega okolja in obiskovalcem so tako projekt lahko predstavili sokrajani, ki v tem okolju sobivajo ter jim, kot so sporočili iz ARAO, zagotovili, da je tako gradnja objekta kot obratovanje v prihodnje varno in ni škodljivo ne za ljudi, ne za okolje, ter dodali: ''Še več, z izgradnjo prispevamo k uresničevanju strateškega cilja, da ljudi in okolje zaščitimo pred morebitnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj in s tem trajno rešujemo dolgoročno ravnanje z nizko-in srednjeradioaktivnimi odpadki v Sloveniji.''

‹ nazaj