Sončne elektrarne na gasilskem domu, šoli in vrtcu

18.10.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktor podjetja JB energija Jernej Božič sta podpisala pogodbo za postavitev sončnih elektrarn na strehah treh javnih objektov, in sicer gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško, Vrtca Pika nogavička Leskovec pri Krškem in Podružnične šole Veliki Podlog.

Na gasilskem domu Poklicne gasilske enote Krško bo postavljena elektrarna z močjo 2 X 50 kW, pri čemer vrednost naložbe znaša 79.632 evrov. Na Podružnični šoli Veliki Podlog bo nameščena elektrarna z močjo 53,24 kW, kar predstavlja investicijo v višini 45.449 evrov. Na strehi Vrtca Pika Nogavička pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem pa bo postavljena še manjša elektrarna z močjo 28,05 kW in vrednostjo 24.468 evrov. Z uvedbo teh sistemov Mestna občina Krško, kot sporoča, stremi k večji energetski samooskrbi, optimizaciji stroškov obratovanja javnih zavodov ter izboljšanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Projekt je del širše pobude za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, pri čemer Mestna občina Krško sodeluje v dveh konzorcijih občin. Za sofinanciranje postavitve sončne elektrarne na gasilskem domu Poklicne gasilske enote Krško je Mestna občina Krško stopila v partnerstvo z občinami Kamnik, Radovljica, Tržič, Bohinj, Bled in Škofja Loka. Pri postavitvi elektrarn na strehe Podružnične šole Veliki Podlog in Vrtca Pika Nogavička pa je občina del konzorcija, ki vključuje občine Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Kamnik, Jesenice, Žiri, Trebnje, Solčava, Litija, Semič ter javni zavod RTV Slovenija. Konzorciji združujejo različne projekte, pri katerih se sončne elektrarne postavljajo na javne objekte, kot so šole, vrtci, zdravstveni in kulturni domovi ter občinske stavbe. Skupna vrednost investicij vseh sodelujočih občin znaša 5,6 milijona evrov.

Izvedba postavitve sončnih elektrarn na gasilskem domu in vrtcu je predvidena do konca leta 2024, projekt na Podružnični šoli Veliki Podlog pa bo zaključen najpozneje do marca 2025, so še sporočili z MO Krško.

