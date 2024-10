kočevsko-ribniško

Reševanje doma starejših v Osilnici - bo vladi (spet) zmanjkalo časa?

18.10.2024 | 08:10 | STA

Osilnica - Za dom starejših v Osilnici, ki nedokončan že leta propada, ministrstvo za solidarno prihodnost pripravlja možne rešitve, imeli naj bi tri inačice. Osilniška županja Alenka Kovač si želi, da bi dom dokončali v prvotno predvideni velikosti. Ob tem je izrazila bojazen, da ministrstvo pelje projekt prepočasi in da bi mu utegnilo zmanjkati časa.

Nedokončana gradnja, ki že vrsto let sameva. (Foto: arhiv DL; M. G.)

Na ministrstvu so na vprašanje, kako daleč je projekt, ki ga je začela prejšnja vlada, zdajšnja pa ga nadaljuje, odgovorili, da trenutno poteka zaključevanje idejne zasnove oziroma iskanja možnih rešitev, kako naj bi bil dom videti na koncu. Možnih rešitev niso razkrili.

Po besedah osilniške županje so sicer možne rešitve za dokončanje projekta tri. Ena je delna preureditev, druga je delno rušenje in zmanjšanje doma, tretja pa njegovo dokončanje v velikosti, kot je bila predvidena. "Kar se nas tiče, smo za to, da se projekt konča tako, kot je bilo predvideno," je dejala.

Med drugim se boji, da bo vladi v primeru delnega rušenja zmanjkalo časa za dokončanje projekta. "Do zaključka mandata vlade je le še slabo leto in pol. Potem se bo po možnosti zamenjala vlada in bomo lahko ostali s porušenimi stenami in brez doma," je opozorila.

Na ministrstvu so napovedali, da bodo možne rešitve pripravljene kmalu, nato pa jih bodo predstavili vsem, ki se jih tičejo. Končna različica bo izbrana do konca leta, nato bo znan tudi časovni potek izvedbe.

Na ministrstvu so zatrdili, da je denar za projekt v proračunu zagotovljen, in sicer na proračunski postavki Mreža domov za starejše. Ko bo sprejeta odločitev o tem, po kateri različici bodo nadaljevali gradnjo in bo izdelana tudi investicijska dokumentacija, pa bo projekt v načrtu razvojnih programov dobil tudi posebno proračunsko vrstico.

V prihodnjem letu za ureditev dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj načrtujejo porabo od 250.000 do 300.000 evrov. V letu 2026 za izvedbo gradbenih del načrtujejo štiri milijone evrov, v letu 2027 pa tri milijone evrov.

Gradnjo doma je leta 2003 začela občina Osilnica, a je projekt zaradi pomanjkanja denarja pred več kot desetletjem in pol v tretji gradbeni fazi zastal. Jeseni 2021 se je prejšnja vlada odločila, da bo gradnjo nadaljevala država.

Po prvotnih načrtih je bilo v domu predvidenih 80 postelj. Že od začetka so ga sicer spremljale ocene nekaterih, da je dom za tako majhno občino prevelik ter preveč oddaljen od drugih javnih ustanov. Tovrstne pomisleke je imel tudi nekdanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je projektu pozneje sicer dal zeleno luč. Zdajšnji minister za delo Luka Mesec je januarja 2023 v DZ v odgovoru na poslansko vprašanje tudi opozoril na pomanjkanje ustreznega kadra za dom v Osilnici in njeni okolici.

V občini medtem ocenjujejo, da je povpraševanja po posteljah v domu dovolj ter upajo, da jim bo projekt prinesel nova delovna mesta.

