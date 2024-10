dolenjska

Šest namesto petih volilnih enot, enajst namesto deset svetnikov

17.10.2024 | 18:00 | M. Ž.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji, prvi po poletnih počitnicah, v prvi obravnavi potrdili odlok o določitvi volilnih enot (VE) za volitve članov občinskega sveta in župana, ki prinaša zelo pomembni spremembi.

Mirnopeški občinski svet je sinoči imel prvič sejo v novih prostorih občine, ki so jih uredili v nekdanji osnovni šoli. (Foto: M. Ž.)

Ta predvideva povečanje volilnih enot iz pet na šest in povečanje svetnikov iz 10 na 11, s čimer bi še vedno ohranili večinski volilni sistem. Za volitve župana pa je volilna enota tako ali tako celotna občina. Predlog je zdaj v petnajstdnevni javni razpravi, v drugi obravnavi pa ga bodo predvidoma imeli na decembrski seji, tako da bi, če bo potrjen, v veljavo stopil z novim koledarskim letom.

Tudi mirnopeška občina je namreč januarja letos od Ministrstva za javno upravo prejela dopis, v katerem je predlagalo, da odpravijo nepravilnosti, ki so jih ugotovili na podlagi analize glede spoštovanja načela splošne in enake volilne pravice pri določitvi volilnih enot za volitve svetnikov. Gre za neenakomerno zastopanost svetnikov iz določene enote glede na število prebivalcev, kar so, kot so pojasnili na občinski upravi, po zadnjih lokalnih volitvah ugotavljali tudi sami. Zakon o volitvah v 20. členu določa, da se VE oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev, največji odmik od matematične enakosti pa naj ne bi presegel 10 odstotkov, so pojasnili.

Župan Andrej Kastelic s sodelavkami občinske uprave

Da bi torej uravnotežili število prebivalcev na izvoljenega svetnika, je po zadnjih podatkih statističnega urada o številu prebivalcev po naseljih in ulicah v občini iz avgusta letos, bilo jih je 3.195, statutarno pravna komisija ob pomoči občinske uprave oblikovala več predlogov. Kot najprimernejša rešitev tako po geografski zaokrožitvi posameznih volilnih enot in primernem številu svetnikov se je izkazala že omenjena o povečanju števila volilnih enot in svetnikov.

Prva volilna enota bi tako obsegala ulico Vihre in Rožno ulico v Mirni Peči, Ivanjo vas, Rogovilo, Gorenji in Dolenji Podboršt ter Golobinjek; 2 VE Vrhpeč, Jelše, Biško vas ter ulice Trg, Prisojna pot in Postaja v Mirni Peči; 3 VE Globočdol, Selo pri Zagorici, Mali Kal, Orkljevec, Veliki Kal, ulici Marof in Na hrib v Mirni Peči ter Češence, 4 VE Poljane pri Mirni Peči, Dolenjo vas pri Mirni Peči, Hrastje, Čemše, Šentjurij na Dolenjskem in Hmeljčič; 5 VE Jablan, Vrhovo pri Mirni Peči, Goriško vas, Malensko vas, Mali Vrh in Šrango; 6 VE pa Jordankal, Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol ter Grč Vrh. Od prve do pete volilne enote bi se volilo po dva svetnika, v šesti pa enega.

Revizijsko poročilo

Občinski svet se je seznanil tudi z revizijskim poročilom Računskega sodišča o pravilnost poslovanja občine v letu 2022, in sicer v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter izvrševanje proračuna občine, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanja ter ustanovitve javnega zavoda v okviru občinske uprave.

Računsko sodišče je izreklo negativno mnenje zaradi določenih nepravilnosti ter občini tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, že sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti, pripravlja pa tudi že ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

