dolenjska

Občini Mirna Peč za poslovanje v letu 2022 negativno mnenje

25.9.2024 | 12:00 | STA

Mirna Peč - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja v letu 2022 občini Mirna Peč izreklo negativno mnenje. Nepravilnosti je ugotovilo pri pripravi proračuna, prodaji oz. oddaji občinskih nepremičnin, javnih naročil in razdeljevanju denarja nepridobitnim organizacijam. Za javni zavod za kulturo in turizem je ugotovilo, da deluje na napačni pravni podlagi.

Računsko sodišče je pregledalo poslovanje občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna, prodajo oz. oddajo nepremičnega premoženja, javna naročila za naložbe, financiranje nepridobitnih organizacij, zadolževanje ter ustanovitev Javnega zavoda za kulturo in turizem Mirna Peč.

Revizorji so ugotovili, da občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Menjave več občinskih nepremičnin je občina izvedla na podlagi metode neposredne pogodbe, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji. Šest uporabnikov občinskih nepremičnih je tudi oprostila plačila uporabnine v znesku 560 evrov in jo plačala namesto njih.

Na področju javnih naročil za projekte je občina v proračunu za leto 2022 v petih primerih (v skupni vrednosti 123.000 evrov) zagotovila premalo denarja za prevzete obveznosti iz preteklega leta. Pri plačilu 12 računov ni upoštevala zakonskega roka. Pri enem od izvajalcev ni pridobila finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvedbo del pa mu je plačala še pred primopredajo.

Nepravilnosti so revizorji ugotovili tudi pri razdeljevanju sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Ugotovili so, da občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo za obdobje štirih let. V več primerih razdeljevanja sredstev ni upoštevala vseh predpisov, del sredstev pa je razdelila brez razpisa oz. brez sklenitve pogodbe.

Kot nepravilnost so revizorji zaznali tudi ustanovitev javnega zavoda za kulturo in turizem. Tega je občina ustanovila brez pravne subjektivitete kot organizacijsko enoto občine in ne kot pravno osebo, in tako ni ravnala v skladu z javnofinančnimi predpisi.

Zaradi vseh omenjenih ugotovitev je računsko sodišče občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je občina ustrezne popravljalne ukrepe sprejela že med revizijskim postopkom, so še sporočili z računskega sodišča.

Da je občina nepravilnosti odpravila že v teku revizije, v odzivu poudarjajo tudi na sami Občini Mirna Peč. Glede statusa javnega zavoda za kulturo in turizem pa je direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan navedla, da so na občini pripravili časovnico predvidenih aktivnosti za pripravo dokumenta, v katerem bodo preučili najprimernejše pravnoorganizacijske oblike izvajanja javnih služb na področju kulture in turizma ter jo do marca 2025 dali v obravnavo in sprejem občinskim svetnikom.

‹ nazaj