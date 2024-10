posavje

FOTO: Bučna zgodba že dvajsetič

17.10.2024 | 13:40 | M. L.

Pavlova vas - V Pavlovi vasi (pri Pišecah) je spet zaživela bučna zgodba, za kar je poskrbela Marija Bračun, ki so ji pomagali mož Milan in še nekaj tistih, ki je pri srcu take jesenske okrasitve in tisto, kar »pripovedujejo« buče.

In jo povabi na ples, kot takrat na tisti, o, čarobni večer na tisti nepozabni gasilski veselici.

Vrt se je tako spremenil v nenavadno jesensko razstavišče že dvajsetič zapored. Tokrat buče pripovedujejo o nekdanjih »pušenšankih«, pustovanjih, češkem cirkusu Kellners, ki je nekdaj obiskal na vsake toliko časa naše kraje, o gasilskih veselicah in o Ansamblu Lojzeta Slaka in Fantih s Praprotna, ki so igrali celo v Pišecah, ko so pred desetletji slovesno odprli eno tukajšnjih vaških cest.

Ansambel Lojzeta Slaka

Marija med sprehodom skozi ta pisani pravljični svet pripoveduje o svojih spominih na vse našteto. Poslušalci, ti pa nemalokrat najdejo v tej pripovedi svojo življenjsko zgodbo ali zgodbo nekoga, ki ga poznajo ali so ga poznali. In tako kot da buče oživijo v neke večno žive človeške like, ki vzbujajo nostalgijo.

Zdenek. Mogoče ste ga srečali tudi vi v cirkusu Kelners.

Nekaj takega se pač očitno dogaja, saj ljudje, zvedavi in navdušeni, prihajajo tja mednje, in prihajajo v velikem številu, poslušajo Marijino pripoved, zamaknjeni in s tisto znano iskrico v očeh in gledajo in se čudijo in poklonijo vsemu, kar v teh dneh že dvajseto jesen zapovrstjo daje duši v dar vrt-»galerija na prostem« Marije in Milana Bračuna.

‹ nazaj