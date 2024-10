kočevsko-ribniško

S podelitvijo nagrad za najbolje oblikovani stol začeli Festival lesa

17.10.2024 | 11:30 | STA; M. K.

Foto: Bojan Štefanič

Kočevje - V Kulturnem centru Kočevje so sinči s podelitvijo nagrad mednarodnega natečaja (Pra)stol začeli 12. Festival lesa 2024, namenjen zavedanju o pomenu lesa in spodbujanju njegove uporabe. Razglasili so tri najbolje oblikovane lesene stole in podelili nagrade trem najboljšim dijakom natečaja za najboljšo različico znamenitega stola Enza Marija.

Festival v sodelovanju z Občino Kočevje pripravlja zadruga Festival lesa, ki je bila ustanovljena na pobudo Gimnazije in srednje šole Kočevje. Po besedah nekdanje ravnateljice omenjene šole in koordinatorice festivala Mete Kamšek vsako leto razpišejo tudi mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja (Pra)stol, na katerem strokovna žirija izbere tri najbolj uporabne in ergonomsko oblikovane lesene stole.

Letos se je po njenih besedah na natečaj prijavilo nekoliko manj oblikovalcev kot sicer, kar je predvsem posledica tega, da so za sodelovanje na natečaju uvedli pristojbino, še vedno pa je sodelovalo 21 oblikovalcev iz 13 držav. Med njimi je žirija izbrala tri najboljše, ki prihajajo iz Kanade (1. in 3. mesto) ter Italije (2. mesto).

3. nagrado je prejel stol z imenom Steebla. Avtorja sta Christopher Stevens and Magali Duchemin iz Kanade. 2. nagrado je prejel stol z imenom Dryad avtorice Tiziane Guevarra iz Italije. Prestol 1. mesta je zasedel stol Warp avtorja Petra Walla iz Kanade.

Sinoči so podelili še denarne nagrade trem dijakom programa mizar na kočevski gimnaziji in srednji šoli, ki so zmagali na natečaju za najboljšo različico stola znamenitega italijanskega oblikovalca Enza Marija.

Pod mentorstvom učiteljev Janka Marinča in Gala Žvaba so se za letošnjo nagrado potegovali dijaki Jaša Tomažin, Almedin Mustafič in Cilenšek Daniel, Aldin Pap, Vučko Anže, Strniša Aljaž, Nejc Repar, Vidic Erik in Luka Petrič. Žirija se je odločila, da podeli plakete in denarne nagrade v višini 100 evrov trem dijakom, ki so enakovredno uvrstili od 1. do 3. mesta. To so: Aljaž Strniša (stol z imenom Predal), Luka Petrič (Stol z rogovi) in Aldin Pap (stol z imenom Zeliščni vrt).

Naslednje leto se sicer natečaju obetajo nekatere spremembe. Razdelili naj bi ga na dva dela - prvi za umetniško-raziskovalen stol, drugi pa za stol, ki je bolj industrijski prilagojen. "Prastol torej doživlja neko preobrazbo ali pa naraven razvoj," je povedala Kamšek.

V okviru festivala lesa bo v soboto in nedeljo v Kočevju potekalo več delavnic, na katerih se bodo osnovnošolci, dijaki in odrasli seznanjali z obdelavo lesa. Podobne delavnice bodo v lesarski delavnici gimnazije in srednje šole potekale skozi vso leto.

To soboto so ob koči na Črnem vrhu načrtovali tudi Ogljefest, ki pa so ga morali zaradi napovedanega bolj vlažnega vremena prestaviti na teden dni pozneje. Ogljefest bodo začeli z vodenim planinskim pohodom, nato bo sledil prižig Levstkove kope.

