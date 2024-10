kronika

FOTO: Tovornjak čelno v avtomobil; trije migranti v prtljažniku

17.10.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj okoli 10.30 se je, kot smo s fotografijami že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo tovornega in osebnega vozila v Zgornji Pohanci. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 41-letni voznik tovornega vozila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 23-letni voznik. Lažje poškodovano 49-letno potnico iz osebnega avtomobila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Foto: PGE Krško

Pridržali so ga, pihati ni hotel

Okoli 19. ure so bili trebanjski policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki je v Trebnjem z nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Kršitelja so izsledili in ustavili. 66-letniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehitri na avtocesti

Okoli 9. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi srbskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 59 km/h. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so 21-letnemu državljanu Srbije izrekli globo.

Nekaj po 17. uri so prav tako na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi slovenskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 188 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 58 km/h. Tudi on je dobil plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Nekaj po 21.30 je v Srebrničah pri Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore in ukrdel menjalni denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V minuli noči je v Velikem Cerovcu neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.400 evrov škode.

V avtu osem Turkov, trije v prtljažniku

Davi nekaj pred 5. uro so črnomaljski policisti na območju Vinice ustavili voznika osebnega avtomobila Seat leon bosanskih registrskih oznak. 40-letni državljan Madžarske je prevažal osem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tri tujce je prevažal v prtljažniku vozila. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Zaseženi seat leon (Foto: PP Črnomelj)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Dobova, Jereslavec, Župelevec, Brežice, Čatež ob Savi, Kapele, Slovenska vas) včeraj prijeli 32 državljanov Sirije, 25 Afganistana, 16 Bangladeša, 11 Maroka, deset Indije, tri državljane Alžirije in Pakistana, dva državljana Kitajske, Šrilanke, Nepala in Iran ter, po enega državljana Turčije, Iraka in Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 225 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

