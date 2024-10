kronika

FOTO: Nalet tovornega in osebnega vozila

16.10.2024 | 18:50 | M. K.

Danes ob 10.31 sta v Zgornji Pohanci v občini Brežice trčila tovorno in osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGE Krško (tja so izvozili z dvema voziloma ter štirimi gasilci tehničnimi reševalci), ki so zavarovali kraj, nudili pomoč poškodovanemu vozniku in reševalcem pri prenosu ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

