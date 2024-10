kočevsko-ribniško

V prenovo športne dvorane Gaj

17.10.2024 | 16:20 | STA

Kočevje - Občina Kočevje namerava temeljito prenoviti športno dvorano Gaj, ki že več kot 40 let ni bila deležna nobenih večjih posodobitev. Pogodbo o tem sta nedavno podpisala novi kočevski župan Gregor Košir in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja GIB gradnje Gašper Ploj. Projekt bo stal nekaj manj kot 550.000 evrov, so sporočili z občine.

Športni domGaj (Foto: Javni zavod za šport Kočevje)

V okviru prenove bodo na dvorani zamenjali streho in obnovili fasado, kar naj bi prispevalo k večji energetski učinkovitosti objekta in polepšalo njegov videz. Namesto zdajšnjega zastarelega ogrevalnega sistema bodo namestili sistem s toplotno črpalko, prenovili bodo sanitarije in garderobe ter zamenjali parket. Zamenjali bodo tudi športno opremo, vključno s košarkaškimi koši, mrežami za odbojko in blazinami.

Izbrani izvajalec naj bi dela začel te dni, zaključek obnove pa je predviden konec novembra. Gradbena dela naj ne bi omejila treningov. Izjema bodo sanitarni prostori in garderobe, ki začasno ne bodo dostopni.

Za obnovo je občina pridobila 250.000 evrov iz razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Podpis pogodbe (Foto: Občina Kočevje)

"Obnova športne dvorane ne bo le fizična prenova, temveč bo tudi ključnega pomena za zdrav razvoj občank in občanov. S tem projektom krepimo zavezanost športu in ponujamo mladim priložnost za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa," so zapisali na občini.

