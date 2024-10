kronika

S helikopterjem do zdravnika

17.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.36 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Spodnjih Vodalah pri zavarovanju pristanka helikopterja in prenosu obolele osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Foto: arhiv; PGD Sevnica

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

-od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI, na izvodu HRAST CERKEV;

-od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, na izvodu SAMOSTOJEČA BETONSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, VEL. PODLJUBEN;

-od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

-od 15:00 do 16:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRMILA;

-od 16:30 do 17:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ROLETERSTVO MEDLE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, izvod 1. KAMNI POTOK VAS;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC, izvod 3.3. ŠAHOVEC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto z okolico na območju TP Vrh Videm med 9:00 in 11:00 uro in na območju TP Straža, Drenovec senuše, Ravno, Nemška vas in Reber Vrhulje med 11:30 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico na območju TP Ruda med 8:15 in 14:00 uro in na območju TP Zagradec med 8:30 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico pa na območju TP Prilipe, nizkonapetostno omrežje – Črpališče med 10:30 in 13:00 uro.

‹ nazaj