Predsednica republike podelila priznanji Mihi Deželaku in Cirilu Rotarju

16.10.2024 | 15:00 | STA

Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

Ljubljana - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Mihi Deželaku, obrazu dobrodelne akcije poslušalcev Radia 1 Deželak junak, podelila priznanje za prizadevanje in prispevek h krepitvi družbene zavesti, pomoči in solidarnosti. Cirilu Rotarju, ki je pogumno rešil človeško življenje, pa je podelila zahvalo predsednice republike za plemenito dejanje.

Oba prejemnika priznanj sta s svojim ravnanjem dokazala, da lahko posameznik spreminja svet na bolje, je na slovesnosti izpostavila predsednica republike.

"Vajino ravnanje, tako v okviru dobrodelnosti v sodelovanju z drugimi člani skupnosti, kot tudi v trenutkih, ko sta bila potrebna odločnost in pogum za reševanje človeškega življenja, nas navdihuje," je dejala.

V času, ko se zdi, da so stiske in razdeljenost povsod okrog nas, nam njuna dejanja kažejo, da sta prijaznost in dobrota nepremagljivi. "Dejanja, polna sočutja in razumevanja, so dokaz, da vsak nasmeh, ki ga pričaramo na obrazu drugega, lahko vodi k skupni zmagi nad najtežjimi izzivi," je dejala.

Izpostavila je, da nas ravnanja in človekoljubnost prejemnikov priznanj opominjajo, da vsak od nas lahko ustvarja pozitivne spremembe v družbi. "Vajin zgled bo navdihoval še mnoge - prepričana sem, da tudi mlade, ki so danes tu med nami. Pokazala sta nam, kaj pomeni biti človek v najžlahtnejšem pomenu te besede. Naj bo to priznanje simbol naše, tudi moje osebne hvaležnosti za vse, kar sta že in kar še bosta storila za druge," je dejala.

Podelitev priznanj so spremljali tudi dijaki Dijaške skupnosti Celje, s katerimi je predsednica nato opravila pogovor o pomenu posameznikovih tovrstnih prizadevanj za boljšo družbo, državljanski vzgoji in aktivnem državljanstvu, so sporočili iz predsedničinega urada.

