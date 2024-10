dolenjska

Bi znali oživljati, če bi bilo potrebno?

16.10.2024 | 17:00 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Straža - Ob svetovnem dnevu oživljanja, 16. oktobru, je krajevna organizacija RK Straža za občane organizirala delavnico oživljanja.

Na Območnem združenju RK Novo mesto redno skrbijo za usposabljanja o oživljanju na tečajih za bodoče voznike, zaposlene in prostovoljce, ki so aktivni v primeru nesreč. Vsebine predstavljajo že najmlajšim po vrtcih in šolah, konec koncev je ekipa prve pomoči iz OŠ Vavta vas državni prvak, ob tem spominjajo v OZ RK. Vse to lahko pripisujejo zagnanim inštruktorjem prve pomoči, ki na različnih dogodkih RK in posebej, vsak drugi torek v mesecu, ob 16.00 na OZ RKS Novo mesto, nudijo brezplačen prikaz oživljanja brez in z zunanjim defibrilatorjem (AED). Največkrat do zastoja srca prihaja prav v domačem okolju in dobro je znati oživljati, ker s tem lahko rešimo življenje, dodajajo v Rdečem križu.

Udeleženci predstavitve oživljanja v Straži so lahko izvedeli tudi, katero krvno skupino imajo, saj je predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost določala krvne skupine in merila železo v krvi.

