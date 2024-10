kronika

FOTO: Prijeli večjo skupino migrantov

16.10.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: PU Ljubljana

Loški Potok - Ljubljanski policisti so včeraj popoldan prejeli obvestilo, da so na območju občine Loški potok opazili večjo skupino oseb, ki so najverjetneje nezakonito prestopile bližnjo državno mejo s Hrvaško. Na območje so napotili večje število policistov, ki so prijeli skupino 94 oseb (državljane Iraka, Maroka, Turčije, Egipta in Sirije). V skupini so bile tudi družine z otroki, mladoletne oziroma ranljive osebe. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Z različnimi dinamičnimi oblikami dela, poostrenimi nadzori, nadzori z droni, s pomočjo helikopterja in policistov konjenikov policisti delujejo predvsem na tistih delih meje, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da vedno nove, pogosto nepričakovane izzive pred policiste postavljajo globalne spremembe, med katere sodijo tudi povečani migracijski tokovi, še posebej če gre za večje skupine oseb, pri čemer ''ravnamo profesionalno, etično in v spoštljivem odnosu do sočloveka in njegovega dostojanstva.''

