Kruh, krofi, pecivo, pogače, mlinci - podarjene drobtinice za pomoč otrokom

16.10.2024 | 11:15 | M. K.

Foto: OZ RK Metlika

Metlika - Današnji svetovni dan hrane je že včeraj obeležilo tudi Območno združenje Rdečega križa Metlika, in sicer že devetnajsto leto zapored z akcijo Drobtinica. S prodajo podarjenih pekovskih izdelkov zbirajo prispevke za pomoč pri plačilu šolske prehrane otrokom iz socialno šibkih družin v občini Metlika. Ob tem so spomnili tudi na 17. oktober, mednarodni dan boja proti revščini, ki je namenjen spodbujanju razumevanja in dialoga med ljudmi, ki živijo v revščini, in širšo družbo.

Z Drobtinico so v starem mestnem jedru Metlike prispevke včeraj zbirali s pomočjo podarjenih dobrot metliškega Spara, pekarne Don Don, domačih dobrot Muren, pomagali so Otroški vrtec Metlika, OŠ Metlika in prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa Metlika. Nabralo se je 710 evrov, ki jih bodo razdelili med 19 družin občine Metlika.

16. oktobra obeležujemo tudi svetovni dan oživljanja, ko javnost ozaveščajo o pomenu in temeljnih postopkih oživljanja ob srčnem zastoju. Tako so včeraj v Metliki zbranim na trgu člani ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika pokazali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.

