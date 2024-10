dolenjska

Donirana hrana iz trgovin do socialno šibkih družin

16.10.2024 | 10:30 | M. K.

Novo mesto - Na današnji dan, 16. oktobra praznujemo svetovni dan hrane, letošnja tema je »Pravica do hrane za boljše življenje in boljšo prihodnost. Nihče ne sme biti pozabljen«.

Na Območnem združenju RKS Novo mesto že osmo leto izvajajo projekt Donirana hrana, ki deluje pod okriljem Lions kluba Novo mesto. Na začetku so hrano razdeljevali samo socialno šibkim občanom Mestne občine Novo mesto, od maja 2019 pa tudi v drugih občinah, ki jih pokrivajo s svojim delom, tako da jo dostavljajo na zbirna mesta ali uporabnikom na dom. Hrano vsak večer pobirajo v Intersparu Supernova Novo mesto, Tuš Supermarketu Novo mesto, Mercator Hipermarketu Novo mesto, Lidlu Novo mesto in Hoferju Novo mesto. Trgovine donirajo hrano tik pred iztekom roka, pripeljejo jo na Rdeči križ in naslednje jutro razdelijo uporabnikom. Paketi donirane hrane vsebujejo različna živila (kruh, pekovske izdelke, delikateso, mlečne izdelke, mesne izdelke, sadje, zelenjavo, slaščice …).

Na terenu

V projektu sodelujejo z vsemi občinami, ki prispevajo sredstva, da lahko razdeljevanje hrane poteka redno vsak dan tudi ob sobotah, so sporočili iz OZ RK Novo mesto.

Število uporabnikov je trenutno 158 družin ali 325 družinskih članov. Od začetka projekta leta 2016 pa do danes so razdelili 42.411 paketov donirane hrane, kar predstavlja skoraj 459 ton. Med socialno šibkimi uporabniki je 10 % invalidov, 35 % starejših oseb in 55 % takih, ki imajo šoloobvezne otroke in se srečujejo s stisko brezposelnosti.

''Veseli nas, da je projekt v širši Dolenjski regiji tako uspešen, saj vključujemo vse več trgovin in vse več uporabnikov,'' sporočajo iz RK.

Razdeljevanje hrane

Svetovni dan hrane pa bodo na novomeškem RK obeležili tudi s humanitarno akcijo Drobtinica - v soboto, 19. oktobra, od 8.00 do 12.00 v Novem mestu pred Mercatorjem Hipermarketom in Sparom na Drski ter v Straži in Žužemberku pred Mercatorjem. Sredstva bodo namenjena za socialno šibke otroke tamkajšnjih osnovnih šol.

