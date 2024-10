šport

Miha Cerkvenik MVP kroga v ligi Aba

16.10.2024 | 08:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Občasni slovenski reprezentant Miha Cerkvenik je bil najbolje ocenjeni igralec četrtega kroga košarkarske lige Aba. Hkrati je s statističnim indeksom 34 postavil nov mejnik v sezoni regionalnega tekmovanja.

Triindvajsetletni Cerkvenik je bil ključni igralec Krke ob zmagi nad Cibono v Zagrebu. V manj kot 29 minutah na parketu je zbral 22 točk, 8 skokov, 3 podaje in dve ukradeni žogi.

Foto: Liga Aba

Cerkvenik je s tem izboljšal dosežek igralca Spartaka Devona Danielsa, ki je pred tem držal rekord sezone s statistični indeksom 33.

Najboljša igralca lige Aba po indeksu uspešnosti sta član Dubaja Klemen Prepelič in igralec Cedevite Olimpije Devin Robinson s povprečjem 19,25. Cerkvenik je dvanajsti s 16,75.

''Veliko več kot naziv najkoristnejšega igralca 4. kroga Lige ABA mi pomeni to, da smo zmagali svojo prvo tekmo v Ligi ABA. Mislim, da gremo v pravo smer. A v tem trenutku smo povsem fokusirani na sredino domačo tekmo Lige OTP banka – v Novo mesto prihaja Helios, ki letos igra odlično košarko in so še neporažena ekipa tako v Ligi ABA2 kot v slovenskem prvenstvu. Zato vabim vse navijače, da nas pridejo podpreti v čim večjem številu, saj bo z navijači na tribuni vse lažje,'' je po izboru povedal Miha Cerkvenik, ki je od poleti 2022 nosi dres Krke.

